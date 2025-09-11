São Paulo fica perto de acordo por renovação com Rodriguinho

O São Paulo está próximo de um acordo para renovar com Rodriguinho. O jogador é visto como uma peça importante dentro do clube e o Tricolor entende que quer mantê-lo na equipe por mais tempo. Revelado em Cotia, Rodriguinho tem contrato até dezembro de 2026.

continua após a publicidade

O acordo com Rodriguinho ainda não foi fechado, mas deve acontecer em breve. O São Paulo entende também que isso será essencial pensando em uma valorização do atleta.

➡️São Paulo está próximo de lucrar valor milionário com Giuliano Galoppo

Internamente, o desenvolvimento do jogador é visto como destaque, tanto tecnicamente quanto fisicamente. O atleta subiu para o profissional em 2022, mas tem vivido um dos melhores momentos da sua carreira neste ano. Nesta temporada, foram 20 jogos disputados e um gol marcado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Rodriguinho tem se destacado por seu desenvolvimento (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Rodriguinho é visto como uma das principais joias de Cotia

Revelado na base tricolor, chegou ao São Paulo ainda no Sub-11. Neste ano, voltou a balançar as redes após três anos no jogo contra o Náutico, pela terceira fase da Copa do Brasil. No começo do ano, chegou a passar por alguns problemas físicos no joelho, perdendo alguns jogos do Campeonato Paulista. Por este motivo, demorou para disparar e ganhar mais minutos nesta temporada.

Conquistando seu espaço principalmente pela confiança de Crespo, Rodriguinho chegou a entrar no radar de equipes fora do país, mas visto com grande potencial para o futuro no Tricolor. Os detalhes, como tempo do novo contrato e uma valorização salarial, devem ser divulgados em breve.