menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

São Paulo fica perto de acordo por renovação com Rodriguinho

Tricolor estuda futuro de promessa revelada em Cotia

imagem cameraRodriguinho está perto de renovação com o São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 11/09/2025
17:08
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo está próximo de um acordo para renovar com Rodriguinho. O jogador é visto como uma peça importante dentro do clube e o Tricolor entende que quer mantê-lo na equipe por mais tempo. Revelado em Cotia, Rodriguinho tem contrato até dezembro de 2026.

continua após a publicidade

O acordo com Rodriguinho ainda não foi fechado, mas deve acontecer em breve. O São Paulo entende também que isso será essencial pensando em uma valorização do atleta.

➡️São Paulo está próximo de lucrar valor milionário com Giuliano Galoppo

Internamente, o desenvolvimento do jogador é visto como destaque, tanto tecnicamente quanto fisicamente. O atleta subiu para o profissional em 2022, mas tem vivido um dos melhores momentos da sua carreira neste ano. Nesta temporada, foram 20 jogos disputados e um gol marcado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Rodriguinho-São-Paulo-James
Rodriguinho tem se destacado por seu desenvolvimento (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Rodriguinho é visto como uma das principais joias de Cotia

Revelado na base tricolor, chegou ao São Paulo ainda no Sub-11. Neste ano, voltou a balançar as redes após três anos no jogo contra o Náutico, pela terceira fase da Copa do Brasil. No começo do ano, chegou a passar por alguns problemas físicos no joelho, perdendo alguns jogos do Campeonato Paulista. Por este motivo, demorou para disparar e ganhar mais minutos nesta temporada.

Conquistando seu espaço principalmente pela confiança de Crespo, Rodriguinho chegou a entrar no radar de equipes fora do país, mas visto com grande potencial para o futuro no Tricolor. Os detalhes, como tempo do novo contrato e uma valorização salarial, devem ser divulgados em breve.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias