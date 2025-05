São Paulo x Mirassol: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

O São Paulo encara o Mirassol neste sábado, dia 24 de maio, às 18h30 (de Brasília), no estádio do Morumbis. O jogo vale pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Tricolor soma duas vitórias, seis empates e uma derrota, ocupando a 11ª colocação, com 12 pontos.

A única derrota do São Paulo foi para o Palmeiras, na oitava rodada, por 1 a 0, na Arena Barueri. Na última rodada, o Tricolor venceu o Grêmio por 2 a 1. O time chega com alguns desfalques para o confronto. Ruan apresentou dores no joelho no último treino.

Além de Ruan, o time não conta com Lucas Moura, Ferreirinha, Calleri e Luiz Gustavo. Marcos Antonio e Lucca são dúvidas.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O Mirassol ocupa a 12ª colocação na tabela, com 11 pontos conquistados. A equipe tem o segundo melhor ataque da competição, com 14 gols marcados — atrás apenas do Flamengo, que soma 17.

continua após a publicidade

Veja os preços dos ingressos para São Paulo x Mirassol

ARQUIBANCADAS

Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular): R$ 50 / R$ 25 (½ entrada)

Arquibancada Sul Diamante Negro: R$ 80 / R$ 40 (½ entrada)

Arquibancada Leste Lacta: R$ 100 / R$ 50 (½ entrada)

Arquibancada Oeste Ouro Branco: R$ 100 / R$ 50 (½ entrada)

CADEIRAS SUPERIORES

Cadeira Superior Norte Oreo: R$ 80 / R$ 40 (½ entrada)

Cadeira Superior Sul Diamante Negro: R$ 150 / R$ 75 (½ entrada)

Cadeira Especial Leste Lacta: R$ 200 / R$ 100 (½ entrada)

Cadeira Especial Oeste Ouro Branco: R$ 200 / R$ 100 (½ entrada)

CADEIRAS TÉRREAS

Cadeira Térrea Leste Lacta: R$ 150 / R$ 75 (½ entrada)

Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco: R$ 150 / R$ 75 (½ entrada)

Veja detalhes de Fluminense x Vasco:

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X MIRASSOL

10ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 24 de maio, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael, Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz (Wendell); Alisson, Pablo Maia e Oscar; Lucas Ferreira, André Silva e Luciano.

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e José Aldo; Gabriel, Iury Castilho e Edson Carioca.