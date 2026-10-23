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São Paulo avança na recuperação de trio, mas não terá jogadores contra o Mirassol

Aurélio Buta, Ferreirinha e Danielzinho retomaram atividades no gramado e com o grupo de forma gradual, mas ainda não estão à disposição

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
23/10/2026 06:13
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Dorival Júnior pelo São Paulo
(Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

O São Paulo avançou na recuperação de três jogadores nesta semana, mas ainda não contará com Aurélio Buta, Ferreirinha e Danielzinho no confronto com o Mirassol, segundo apurou o Lance!. O trio retomou as atividades no gramado e participou de trabalhos com os companheiros de forma gradual, como parte do processo de recuperação de lesões.

➡️ São Paulo treina com jogador lesionado no gramado antes de duelo fora de casa

Nesta quinta-feira (22), o lateral-direito Aurélio Buta, que se recupera de uma artroscopia no joelho direito, foi ao campo e realizou atividades com os fisioterapeutas.

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Danielzinho, por sua vez, participou da primeira parte do treino de quarta-feira (21) com o restante do elenco. O volante se recupera de uma lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo e, na sequência, trabalhou com os preparadores físicos na transição.

Já o atacante Ferreirinha trabalhou parcialmente com o grupo na terça-feira (20). Em fase de transição com a preparação física após uma lesão no adutor direito, ele deu sequência ao cronograma individualizado depois da atividade com os companheiros.

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Apesar da evolução nos trabalhos, os três jogadores ainda não estarão à disposição para enfrentar o Mirassol. Eles seguem cumprindo seus cronogramas de recuperação antes de retornarem aos gramados para jogos oficiais.

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