Calleri e Artur estão fora do duelo entre Mirassol x São Paulo; veja provável escalação
Dupla tem problemas físicos e permanecerá na capital paulista neste final de semana
Os atacantes Calleri e Artur vão desfalcar o São Paulo contra o Mirassol, em partida marcada para este sábado (24), às 16h30 (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com problemas físicos, a dupla realizou atividades individuais nos últimos dias no CT do Tricolor, mas não se recuperou a tempo para estar à disposição da comissão técnica para este duelo e, portanto, permanecerá na capital paulista.
➡️Mirassol x São Paulo: onde assistir, horário e escalações
Artur sofreu um trauma na região lombar durante a partida com o Vasco, enquanto Calleri tem dores no joelho esquerdo. Por outro lado, o São Paulo contará com o retorno do volante Djhordney, que cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, na última rodada, e está novamente à disposição.
Na manhã desta sexta-feira (23), o Tricolor finalizou a preparação para o duelo fora de casa. O último dia de ajustes começou com um vídeo exibido pela comissão técnica aos atletas. Pouco depois, já no gramado, os jogadores realizaram o aquecimento com a preparação física.
Para as atividades, o grupo foi dividido em três equipes para confrontos em espaço reduzido antes de o técnico Dorival Jr. e seus auxiliares comandarem os trabalhos táticos. Houve ainda cobranças de bolas paradas defensivas e ofensivas e um jogo em espaço reduzido.
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Provável escalação do São Paulo:
Rafael, Newton, Arboleda e Rafael Tolói (Sabino); Pedro Lima, Bobadilla, Djhordney, Marcos Antônio e Iago; Luciano e Gustavo Santana.
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