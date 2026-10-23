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Calleri e Artur estão fora do duelo entre Mirassol x São Paulo; veja provável escalação

Dupla tem problemas físicos e permanecerá na capital paulista neste final de semana

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
23/10/2026 15:36
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Calleri pelo São Paulo
Calleri está fora do jogo deste final de semana (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Os atacantes Calleri e Artur vão desfalcar o São Paulo contra o Mirassol, em partida marcada para este sábado (24), às 16h30 (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com problemas físicos, a dupla realizou atividades individuais nos últimos dias no CT do Tricolor, mas não se recuperou a tempo para estar à disposição da comissão técnica para este duelo e, portanto, permanecerá na capital paulista.

➡️Mirassol x São Paulo: onde assistir, horário e escalações

Artur sofreu um trauma na região lombar durante a partida com o Vasco, enquanto Calleri tem dores no joelho esquerdo. Por outro lado, o São Paulo contará com o retorno do volante Djhordney, que cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, na última rodada, e está novamente à disposição.

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Na manhã desta sexta-feira (23), o Tricolor finalizou a preparação para o duelo fora de casa. O último dia de ajustes começou com um vídeo exibido pela comissão técnica aos atletas. Pouco depois, já no gramado, os jogadores realizaram o aquecimento com a preparação física.

Para as atividades, o grupo foi dividido em três equipes para confrontos em espaço reduzido antes de o técnico Dorival Jr. e seus auxiliares comandarem os trabalhos táticos. Houve ainda cobranças de bolas paradas defensivas e ofensivas e um jogo em espaço reduzido.

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Provável escalação do São Paulo:

Rafael, Newton, Arboleda e Rafael Tolói (Sabino); Pedro Lima, Bobadilla, Djhordney, Marcos Antônio e Iago; Luciano e Gustavo Santana.

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