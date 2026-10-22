A comissão técnica do São Paulo comandou mais um trabalho com o elenco nesta quinta-feira (22), o penúltimo antes de enfrentar o Mirassol, em duelo que será disputado no próximo sábado (24), às 16h30 (de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️São Paulo tenta embalar no Brasileirão e busca terceira vitória seguida contra o Mirassol

O lateral-direito Aurélio Buta, que se recupera de artroscopia no joelho direito, treinou no campo com os fisioterapeutas.

O treinamento contou com ajustes táticos e começou com exercícios de mobilidade, coordenação e estações físicas. Em seguida, o grupo realizou uma atividade de posse de bola. A comissão técnica promoveu um trabalho tático de 11 contra 11 que contou com a presença de jovens atletas de Cotia.

continua após a publicidade

O técnico Dorival Jr. e seus auxiliares ainda comandaram cobranças de bolas paradas defensivas e construções de jogadas, com cruzamentos e finalizações.

Nesta sexta-feira (23), o São Paulo realizará o último treinamento antes de viajar São José do Rio Preto, onde a delegação ficará concentrada. A viagem para Mirassol, de ônibus, ocorrerá no dia da partida.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo