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São Paulo treina com jogador lesionado no gramado antes de duelo fora de casa

Aurélio Buta, que se recupera de artroscopia no joelho direito, treinou no campo com os fisioterapeutas

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
22/10/2026 18:36
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Dorival Júnior, durante treinamento desta quinta-feira (2)
Elenco Dorival Jr., durante treinamento do São Paulo (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

A comissão técnica do São Paulo comandou mais um trabalho com o elenco nesta quinta-feira (22), o penúltimo antes de enfrentar o Mirassol, em duelo que será disputado no próximo sábado (24), às 16h30 (de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️São Paulo tenta embalar no Brasileirão e busca terceira vitória seguida contra o Mirassol

O lateral-direito Aurélio Buta, que se recupera de artroscopia no joelho direito, treinou no campo com os fisioterapeutas.

O treinamento contou com ajustes táticos e começou com exercícios de mobilidade, coordenação e estações físicas. Em seguida, o grupo realizou uma atividade de posse de bola. A comissão técnica promoveu um trabalho tático de 11 contra 11 que contou com a presença de jovens atletas de Cotia.

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O técnico Dorival Jr. e seus auxiliares ainda comandaram cobranças de bolas paradas defensivas e construções de jogadas, com cruzamentos e finalizações.

Nesta sexta-feira (23), o São Paulo realizará o último treinamento antes de viajar São José do Rio Preto, onde a delegação ficará concentrada. A viagem para Mirassol, de ônibus, ocorrerá no dia da partida.

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