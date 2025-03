São Paulo tem indefinições no reencontro com o Novorizontino, algoz no ano passado

O São Paulo se prepara para enfrentar o Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, no MorumBis, nesta segunda-feira (3), às 20h. E o reencontro do Tricolor com seu algoz no Paulistão do ano passado é cercado de indefinições até aqui.

Embora tenha acabado a fase de classificação do Paulistão com uma vitória convincente sobre o São Bernardo, fora de casa, por 3 a 1, o São Paulo passou por uma fase de instabilidade no torneio. Entre as vitórias sobre o Mirassol, dia 5, e São Bernardo, dia 23 de fevereiro, foram cinco jogos sem vencer.

A seca de vitórias forçou Luis Zubeldía a trocar o 4-4-2, com Oscar, Luciano, Lucas e Calleri, por um sistema com três zagueiros e sem o quarteto ofensivo. Diante do Palmeiras, Lucas e Oscar ficaram de fora no 3-5-2. Já diante do São Bernardo, Luciano e Calleri ficaram no banco.

Além de escolher qual modelo tático vai mandar a campo, Zubeldía precisa escolher quem fará parte do time que vai em busca da semifinal. Há incertezas sobre a formação do ataque, com questionamentos sobre a presença de Luciano como titular e a escolha entre Calleri e André Silva para comandar o setor ofensivo.

Calleri, titular habitual, vive uma fase irregular, com apenas dois gols marcados no ano, mas compensa com suas assistências, já registrando quatro passes para gol nesta temporada. Já André Silva vem de boas atuações, incluindo dois gols na última rodada da primeira fase, contra o São Bernardo. A presença de Luciano também é uma incógnita, já que o atacante pode ser uma opção para Zubeldía, dependendo do esquema escolhido.

Sem Pablo Maia, que passou por cirurgia no tornozelo na semana passada, Zubeldía terá de definir também o parceiro de Alisson no meio de campo. Poupado das duas últimas partidas devido a um controle de carga, Alisson está recuperado e deve ser titular.

— Muito feliz de ter retornado aos trabalhos, precisava dessa pausa ali para cuidar um pouco da lesão que eu tive tão séria no ano passado, mas muito feliz novamente. A semana foi muito proveitosa, a gente pôde corrigir alguns detalhes, algo que a gente necessitava de trabalhar, então tenho certeza que foi uma semana na qual a gente aproveitou muito, treinamos bastante, para que a gente possa chegar preparado no jogo — afirmou o meio-campista à “SPFCTV”.

Alisson também destacou a qualidade do Novorizontino. No ano passado, São Paulo e Novorizontino também se enfrentaram nas quartas de final do Paulistão. Naquela ocasião, o time do interior brilhou no MorumBis, eliminando o Tricolor em uma noite marcada pela recusa de James Rodríguez em bater pênalti na decisão por penalidades, após empate no tempo normal.

— A gente conhece bem a equipe deles, é uma equipe muito forte, é uma equipe que no ano passado nos complicou ali no mata-mata, então temos a oportunidade, agora, de voltar a jogar contra eles, fazer uma grande partida, mesmo sabendo das dificuldades que vamos ter, mas tenho certeza que a gente vai estar preparado para chegar lá e conquistar nosso objetivo — completou.

O São Paulo busca quebrar um tabu no Campeonato Paulista. A última vez que o clube avançou às quartas de final foi em 2022, quando terminou como vice-campeão. Em 2023, foi eliminado pelo Água Santa, e no ano passado, parou no Novorizontino.