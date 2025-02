O São Paulo não contará com o zagueiro Alan Franco no clássico com o Santos, marcado para este sábado (1°), na Vila Belmiro, às 20h30, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O jogador está com uma sobrecarga na coxa esquerda e realizou um trabalho de prevenção no CT da Barra Funda.

Depois de usar um time alternativo, com reservas e garotos da base, na vitória contra a Portuguesa, Zubeldía deve escalar novamente seus principais jogadores durante o clássico fora de casa. Com a baixa de última hora, Sabino deve ser o substituto do jogador para atuar ao lado de Arboleda.

O provável São Paulo para enfrentar o Santos deve ter: Rafael, Igor Vinicius, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Pablo Maia e Alisson; Lucas, Oscar e Luciano; Calleri.

O São Paulo é o líder do Grupo C com dez pontos em quatro jogos disputados até aqui. O time ainda não perdeu no Estadual e busca sua segunda vitória em um clássico da temporada. No primeiro, venceu o Corinthians por 3 a 1, no Morumbis.