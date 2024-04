(Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)







Publicada em 10/04/2024 - 20:54 • São Paulo (SP)

O atacante Ferreirinha virou baixa no São Paulo e está fora do duelo contra o Cobresal-CHI, pela fase de grupos da Libertadores. O camisa 47 se junta a Luiz Gustavo, Moreira, Patryck, Rafinha, Lucas e Rato no departamento médico do Tricolor.

Ferreirinha sentiu dores na parte final do treino do São Paulo no domingo (7) e foi detectada uma lesão no adutor esquerdo. Para não agravar as dores, a comissão técnica decidiu preservar o atacante para o duelo contra o Cobresal-CHI. A recuperação deve ser entre sete e dez dias.

Sem Ferrerinha, o técnico Thiago Carpini escalou o São Paulo com: Rafael; Diego Costa, Arboleda e Ferraresi; Igor Vinícius, Alisson, Pablo Maia, James Rodríguez e Michel Araújo; Luciano e Calleri.

A tendência é que o atacante também não enfrente o Fortaleza, no sábado (13), pela estreia do São Paulo no Brasileirão, no Morumbis.

