O que falta para o São Paulo fechar negociação por Gonzalo Tapia?

O São Paulo está próximo de fechar acordo por Gonzalo Tapia, atacante do River Plate. O Lance! apurou que o negócio é bem visto por ambos os lados e o Tricolor pode fechar acordo por empréstimo. Chileno, o jogador irá suprir um dos pedidos de Hernán Crespo: um nome versátil para o ataque. O clube do Morumbis deve pagar um valor de US$ 100 mil, com cláusula de compra.

Basicamente, o que falta para ser concretizado são os últimos detalhes. A tendência é que quando isso resolvido, o jogador só passe pelos exames médicos no Brasil e assine o contrato.

Pelo lado do River Plate, a liberação de Tapia é vista como algo que pode ajudar o River Plate quanto a liberação de estrangeiros. Com o limite de "gringos" no time imposto por regulamento, o Lance! apurou que o time argentino tem mente que a negociação ajudaria nesta questão.

Se acertado, o Tricolor agora só irá olhar para um lateral-direito e um zagueiro, para suprir as saídas de Igor Vinícius e Ruan, respectivamente.

Carreira de Tapia, alvo do São Paulo

Gonzalo Tapia é formado nas categorias de base da Universidad Católica, do Chile, onde se firmou como um dos principais nomes da equipe nos últimos anos. Em 117 partidas pelo clube chileno, o atacante marcou 22 gols e distribuiu 10 assistências. O jogador foi campeão da Liga Chilena e Supercopa do Chile.

Em 2025, Tapia foi contratado pelo River Plate, mas até o momento disputou apenas sete partidas pelo clube argentino, sem marcar gols ou registrar assistências. No Mundial de Clubes, o jogador não foi utilizado.