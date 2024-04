Bia Haddad se empolga com duelo em São Paulo, enquanto ex-Nº 1 do mundo ‘teme’ Brasil

Bia Haddad em ação no treinamento (Foto: Marcello Zambrana)







Publicada em 09/04/2024 - 23:11

O Brasil treina desde segunda-feira (8), no Ginásio do Ibirapuera, que recebe o confronto contra a Alemanha pelos Qualifiers da Billie Jean King Cup, nesta sexta-feira e sábado (12 e 13).

A tenista número 1 do Brasil e 13ª do ranking da WTA, Beatriz Haddad Maia, aprovou a quadra de saibro montada especialmente para o confronto e também se mostrou muito feliz com a vinda do confronto para São Paulo.

- O Ginásio do Ibirapuera é muito especial. Gostaria de agradecer à CBT (Confederação Brasileira de Tênis) pelo trabalho e esforço de trazer o confronto para São Paulo e todo mundo que está trabalhando para tornar isso possível - declarou Bia.

- Bati duas vezes, estou vindo de uma condição um pouco mais lenta, mas todas as meninas estão acostumadas com um pouco de altitude. A quadra está super boa, estamos nos sentindo super bem, cada vez mais. Agora é afiar a faca e trabalhar o melhor possível para chegar para competir na sexta-feira e deixar tudo em quadra - acrescentou a tenista.

Angelique Kerber, ex-número 1 do mundo e dona de dois títulos de Grand Slam, comentou brevemente o que espera do confronto diante do Brasil.

- Estou ansiosa para voltar ao time e jogar pela Alemanha, para mim sempre foi uma grande honra. Enfrentamos uma tarefa difícil contra o Brasil, então espero poder ajudar o time com minha experiência, dentro e fora de campo. O verdadeiro desafio serão então as 12 horas de volta e tendo que me preparar para o torneio de Stuttgart em alguns dias, certamente terei jet lag. Espero ter boas partidas anteriores em São Paulo - disse a alemã.

Bia Haddad em ação (Foto: Martin Keep/AFP)

O time brasileiro tem Bia Haddad, 13ª colocada, que pode ser a primeira rival de Kerber no confronto no Ginásio do Ibirapuera, na sexta, e Laura Pigossi, que pode ser o segundo jogo do sábado. Além deles, também tem Luisa Stefani, Carol Meligeni e Ingrid Martins. Pelo lado alemão estão também: Tatjana Maria, Laura Siegemund, Anna-Lena Friedsam e Eva Lys.