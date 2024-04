João Paulo, goleiro do Peixe (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)







Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 10/04/2024 - 06:01 • São Paulo (SP)

Titular do Santos no início de temporada, João Paulo mantém moral dentro do clube. Isso acontece apesar de algumas críticas da torcida, sofridas especialmente após o pênalti em Endrick, na final do Paulistão diante do Palmeiras. Porém, é provável que ele ganhe concorrência mais forte em breve.

Segundo apuração do Lance!, por enquanto, o Peixe não está em uma busca profunda pela contratação de outro goleiro. O clube enxerga que tem dois bons atletas para a posição: o próprio João Paulo e Gabriel Brazão.

Escalado em todos os jogos do Santos, João Paulo foi eleito o melhor goleiro do Paulistão e figurou na seleção do campeonato da Federação Paulista de Futebol (FPF). Brazão chegou nesta temporada e, em razão de um transfer ban, ficou impedido de ser relacionado para algumas partidas.

O técnico Fábio Carille conta com cerca de duas semanas para definir o time que disputará a Série B, após ter diversas amostras no Estadual. O Alvinegro estreia no torneio entre os dias 19 e 21 de abril, contra o Paysandu, na Vila Belmiro.

JP "TRANQUILÃO"

Apesar de críticas de parte da torcida do Santos, pessoas próximas a João Paulo garantem que ele segue focado no clube. No início do ano, o principal desejo do goleiro foi de permanecer no Peixe, mesmo com a queda à Série B e interesse de clubes brasileiros em contratá-lo.

Além disso, uma suposta procura do Alvinegro por outro jogador da posição não abala o atleta. Ainda em 2024, com João Paulo já garantido no elenco, o Santos tentou contratar Marcelo Grohe e Tadeu, antes de acertar com Gabriel Brazão.

João Paulo, com o prêmio de melhor goleiro do Campeonato Paulista (Foto: Reprodução / Cazé TV)