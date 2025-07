Luciano será desfalque do São Paulo contra o Flamengo neste sábado, dia 12 de julho, pelo Campeonato Brasileiro. Ele foi punido com o terceiro cartão amarelo contra o Vasco, na última partida antes da pausa para o Mundial de Clubes, e não será relacionado.

Com Lucas Moura e Ferreirinha recuperados e treinando normalmente, os dois poderiam ser os substitutos na vaga, mas ainda com uma preocupação por conta da falta de ritmo e das lesões recentes.

O confronto acontecerá no Maracanã, às 16h30 (de Brasília). Além de Luciano, o Tricolor não terá Calleri, que só volta no final do ano, e Luiz Gustavo, que tem evoluído após seu quadro de embolia pulmonar, mas ainda não pode treinar com contato. Lucas Ferreira, com um quadro de dores no quadril, ainda segue sendo observado.

O São Paulo treina nesta quinta e sexta. Na sexta, viajará na parte da tarde para o Rio de Janeiro, em voo fretado.

São Paulo x Flamengo marca estreia de Crespo

Registrado no BID nesta semana, está tudo certo para Hernán Crespo estrear pelo São Paulo nesta sua segunda passagem pelo clube do Morumbis. O treinador terá um caminho complicado pela frente. O argentino assume o time em uma fase delicada no Brasileirão. Até agora, são apenas duas vitórias, em 14º posição, com apenas dozes pontos. São seis empates e quatro derrotas.

A estreia será contra o Flamengo, mas o Tricolor terá o Bragantino fora de casa e só volta ao Morumbis no dia 19 de julho, contra o Corinthians. Esta é a chance de Crespo se provar e crer em uma arrancada.