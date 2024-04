(Foto: Diego Lima / AFP)







Escrito por Rafael Marson • Publicada em 10/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Com as lesões de Lucas e Rato, o técnico Tiago Carpini deve apostar em Luciano no duelo decisivo do São Paulo contra o Cobresal-CHI, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

Luciano saiu do banco e marcou o único gol do São Paulo na derrota contra o Talleres. Luciano possui 71 gols pelo Tricolor, sendo 53 quando o atacante iniciou como reserva.

No total, ele balançou as redes 27 vezes no primeiro tempo e 44 vezes na etapa final pelo São Paulo. Dos 15 jogos disputados por Luciano na temporada, o atacante iniciou no banco em cinco ocasiões.

A partida contra o Cobresal será também uma oportunidade para Luciano reafirmar sua fama de carrasco de equipes chilenas. O camisa 10 soma três vitórias, um empate, cinco gols e duas assistências contra times do Chile atuando pelo São Paulo.

Luciano contra o Talleres (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

CARPINI PRESSIONADO

A pressão sob Carpini aumentou após a derrota do São Paulo diante do Talleres. Embora o presidente Júlio Casares tenha bancado a permanência do treinador, qualquer resultado diferente de uma vitória no Morumbis pode tornar a situação do técnico insustentável no Tricolor.

