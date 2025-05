O São Paulo pediu para que a Polícia Cívil adiasse o depoimento de Bobadilla, após acusação de xenofobia feita por Miguel Navarro, do Talleres. O Lance! apurou que o jogador era esperado nesta sexta-feira, às 15h, para prestar depoimento ao DRADE (Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva).

Porém, o Tricolor pediu para que fosse adiado porque o jogador viajará com a delegação para enfrentar o Bahia, no sábado (31), pelo Campeonato Brasileiro. O jogo acontece na Fonte Nova.

Além disso, Bobadilla foi convocado pela seleção paraguaia. Na Data Fifa, que acontece de 2 a 10 de junho, o jogador estará relacionado pela seleção do país para os jogos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Desta forma, é pedido para que ele se apresente depois do dia 10 de junho.

Bobadilla deve se apresentar depois da Data Fifa (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Entenda o caso envolvendo acusação de Bobadilla

Nesta terça-feira, Bobadilla foi acusado de xenofobia pelo jogador Navarro, durante a partida contra o Talleres pela Copa Libertadores. O jogo aconteceu no Morumbis.

Navarro registrou a acusação contra Bobadilla logo após o término da partida, alegando que foi chamado de "venezuelano morto de fome". De acordo com a apuração do Lance!, além de Navarro, mais dois jogadores que estavam próximos prestaram depoimento. Bobadilla, agora, deve se apresentar somente após a data citada.

Posicionamento do São Paulo

O São Paulo se manifestou sobre o assunto na tarde de quarta-feira. O Tricolor informou que está apurando e acompanhando aos fatos. O time também destacou que "repudia veementemente qualquer manifestação de discriminação, preconceito ou intolerância, seja ela de natureza racial, étnica, nacional ou de qualquer outra forma".

➡️Bobadilla se manifesta sobre acusação de xenofobia feita por atleta do Talleres

O São Paulo destacou que Bobadilla não havia apresentado comportamentos do gênero no passado e que receberá apoio institucional, além da orientação de medidas socioeducativas.

Lado de Bobadilla

Após o ocorrido, Bobadilla se manifestou somente nas redes sociais para falar sobre. O atleta pediu desculpas.



- Olá a todos. Estou aqui para falar um pouco do que aconteceu ontem à noite. Bom, primeiro, foi um jogo muito quente, com clima tenso o tempo todo. Depois do nosso segundo gol, tive uma discussão com jogadores do Talleres, onde fui ofendido primeiramente e também tratado com um pouco de desprezo. Nunca tive a intenção de discriminar ninguém e, bom, no calor do momento reagi mal. Peço desculpas publicamente e se tiver a oportunidade de encontrá-lo pedirei desculpas também. Só queria esclarecer isso. Mando um grande abraço a todos - disse o jogador.