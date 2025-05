São Paulo aposta em tecnologia no CT para elevar performance e prevenir lesões

O São Paulo adquiriu uma nova estrutura no CT da Barra Funda para elevar a performance dos jogadores e prevenir lesões. O time investiu em uma tecnologia chamada "TecFut", que já havia sido aplicada no centro de treinamento de Cotia, com garotos da base.

continua após a publicidade

Em uma sequência de modernização do CT do time profissional, a nova estrutura do órgão é definida como um centro de tecnologia e ciência no futebol. Ele traz aparelhos de primeira linha para potencializar o desempenho dos atletas e diminuir o risco de lesões. A ideia é manter perto da piscina que é utilizada pelos jogadores para trabalhos físicos.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A estrutura foi instalada no CFA Laudo Natel, em Cotia, em 2024, sob coordenação do Dr. Eduardo Rauen, especialista em nutrologia e medicina esportiva. O presidente Julio Casares exaltou a nova estrutura.

continua após a publicidade

- É a ciência a favor do esporte. Com esse investimento, acreditamos que o São Paulo dá mais um passo para valorização de nossos atletas e colaboradores - disse o dirigente.

➡️Zubeldía traça estratégia para uso de Ryan Francisco em sequência no Brasileirão

A ideia é que a aplicação destes trabalhos nos jogadores comece durante a paralisação dos campeonatos para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, entre os meses de junho e julho.

continua após a publicidade