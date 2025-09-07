São Paulo pode ter reforço importante após fim de Data Fifa
O elenco volta a treinar na terça-feira, dia 9
O São Paulo está de folga neste domingo (7) e volta aos treinamentos com todo o elenco na terça-feira (9), de olho no próximo jogo da equipe, que acontece no domingo (14) contra o Botafogo. Dito isso, o Tricolor estuda a possibilidade de ter um retorno importante no final desta Data Fifa: Arboleda.
No começo de agosto, Arboleda teve uma lesão no músculo reto femoral, após a eliminação da equipe nas oitavas de final da Copa do Brasil.
Nesta semana, sem jogos por conta da Data Fifa, o São Paulo teve dias intensos de treinamento e evoluções no que diz respeito aos lesionados.
Entre os atletas lesionados, Arboleda é apontado como um dos com maiores chances de voltar a atuar nos próximos jogos. O zagueiro já participa da maior parte das atividades junto ao elenco e ainda realiza trabalhos específicos de preparação física como complemento.
Veja quem são os lesionados do São Paulo e suas situações
O time lida com uma extensa lista de jogadores no departamento médico, cada um em estágios diferentes de recuperação. Enquanto nomes como Oscar e Luiz Gustavo seguem sem previsão de retorno, Arboleda aparece como o caso mais adiantado e com maiores chances de voltar aos gramados em breve.
Os machucados são: Alisson (treina com elenco e faz complementos), André Silva (no Reffis Plus), Arboleda (com elenco e preparação física), Calleri (corridas e fisioterapia), Lucas (no Reffis Plus), Luiz Gustavo (com elenco, sem impacto), Marcos Antônio (corridas e fisioterapia), Oscar (corridas e fisioterapia), Ryan Francisco (no Reffis Plus).
Veja a programação do São Paulo para a próxima semana
Domingo (07)
Livre
Segunda-feira (08)
10 horas
Treino somente para atletas em recuperação
SuperCT
Terça-feira (09)
17 horas
Treino
SuperCT
Quarta-feira (10)
10 horas
Treino
SuperCT
Quinta-feira (11)
10 horas
Treino
SuperCT
Sexta-feira (12)
10 horas
Treino
SuperCT
Sábado (13)
17 horas
Treino
SuperCT
Domingo (14)
17h30
São Paulo x Botafogo
