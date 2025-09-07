São Paulo pode ter reforço importante após fim de Data Fifa

O São Paulo está de folga neste domingo (7) e volta aos treinamentos com todo o elenco na terça-feira (9), de olho no próximo jogo da equipe, que acontece no domingo (14) contra o Botafogo. Dito isso, o Tricolor estuda a possibilidade de ter um retorno importante no final desta Data Fifa: Arboleda.

No começo de agosto, Arboleda teve uma lesão no músculo reto femoral, após a eliminação da equipe nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Nesta semana, sem jogos por conta da Data Fifa, o São Paulo teve dias intensos de treinamento e evoluções no que diz respeito aos lesionados.

Entre os atletas lesionados, Arboleda é apontado como um dos com maiores chances de voltar a atuar nos próximos jogos. O zagueiro já participa da maior parte das atividades junto ao elenco e ainda realiza trabalhos específicos de preparação física como complemento.

Arboleda está próximo de retorno ao São Paulo (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Veja quem são os lesionados do São Paulo e suas situações

O time lida com uma extensa lista de jogadores no departamento médico, cada um em estágios diferentes de recuperação. Enquanto nomes como Oscar e Luiz Gustavo seguem sem previsão de retorno, Arboleda aparece como o caso mais adiantado e com maiores chances de voltar aos gramados em breve.

Os machucados são: Alisson (treina com elenco e faz complementos), André Silva (no Reffis Plus), Arboleda (com elenco e preparação física), Calleri (corridas e fisioterapia), Lucas (no Reffis Plus), Luiz Gustavo (com elenco, sem impacto), Marcos Antônio (corridas e fisioterapia), Oscar (corridas e fisioterapia), Ryan Francisco (no Reffis Plus).

Veja a programação do São Paulo para a próxima semana

Domingo (07)

Livre

Segunda-feira (08)

10 horas

Treino somente para atletas em recuperação

SuperCT

Terça-feira (09)

17 horas

Treino

SuperCT

Quarta-feira (10)

10 horas

Treino

SuperCT

Quinta-feira (11)

10 horas

Treino

SuperCT

Sexta-feira (12)

10 horas

Treino

SuperCT

Sábado (13)

17 horas

Treino

SuperCT

Domingo (14)

17h30

São Paulo x Botafogo