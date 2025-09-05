Rigoni reencontra Crespo e faz primeira visita no CT do São Paulo

Emiliano Rigoni chegou na capital paulista na manhã de quinta-feira e nesta sexta-feira, dia 5 de setembro, fez sua primeira visita no SuperCT, em seu reencontro com Hernán Crespo no São Paulo.

Após desembarcar na capital paulista, o jogador passou por uma bateria de exames médicos. Nesta sexta, visitou o Centro de Treinamento, Crespo e seus ex-colegas. Rigoni voltará a treinar com os companheiros no sábado (6).

- Encontrei um clube com muitas mudanças, a parte interna está diferente, as instalações… Sinceramente, vejo um crescimento muito grande do clube neste aspecto, me parece fantástico. A recepção de todo o pessoal eu mais ou menos já esperava, porque tem muita gente da minha época que segue no clube. Estou muito feliz, todos me receberam com muito carinho, é uma sensação incrível. Sinto como se nunca houvesse saído e isso é causado pelas boas pessoas que trabalham aqui - disse Rigoni.

Negociação de Rigoni com o São Paulo

Rigoni foi anunciado pelo São Paulo no último dia da janela de transferências. O atleta chega como empréstimo até o final do ano. Existe uma cláusula de renovação até 2026, se metas forem batidas.

(Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Veja os números de Rigoni

De acordo com dados do Sofascore, em sua passagem pelo León, Rigoni disputou 18 partidas, sendo apenas oito como titular. Marcou um gol e deu uma assistência, com média de 341 minutos para participar diretamente de um lance decisivo. Criou duas grandes chances e teve 0,5 passes decisivos por jogo, além de converter a única grande chance clara que teve, chegando a 100% de aproveitamento nesse quesito. No total, finalizou 11 vezes, apenas três no alvo, precisando de 11 chutes para balançar as redes. Seu desempenho nos dribles foi de 38% de eficiência, sofreu em média 0,1 falta por jogo.

Já no período em que trabalhou com Hernán Crespo no São Paulo, seus números foram bem mais expressivos. Rigoni entrou em campo 25 vezes, sendo titular em 22 delas, e registrou 10 gols e cinco assistências, participando de um gol a cada 121 minutos. Criou cinco grandes chances, distribuiu em média 1,6 passes decisivos por jogo e apresentou aproveitamento de 42% nas oportunidades claras. Finalizou em média duas vezes por partida, com 0,8 arremates certos, e precisou de 5,1 finalizações para marcar. Nos dribles, teve aproveitamento de 67%, sofreu 0,4 faltas por jogo.

Como foi o treino do São Paulo?

No campo, a atividade contou com a presença de jovens do time sub-20 e foi iniciada pelos preparadores físicos, que conduziram exercícios voltados para o fortalecimento do core, além de uma sequência de fundamentos técnicos.

Na segunda parte, sob orientação de Hernán Crespo e sua comissão, os atletas participaram de um treino de ataque contra defesa e encerraram a atividade com um jogo em espaço reduzido.