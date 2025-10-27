São Paulo se reapresenta, treina com crias de Cotia e define planejamento da semana

O elenco do São Paulo terá uma semana de folga antes de enfrentar o Vasco fora de casa no próximo fim de semana, pela 31ª rodada do Brasileirão. O Tricolor mira sua segunda vitória seguida após vencer o Bahia no sábado e terá pela frete um adversário direto na briga por vaga na Libertadores. Na manhã de domingo (26), a equipe já se reapresentou e iniciou os treinamentos.

A parte do elenco que atuou a maior parte do confronto de sábado ficou em atividade regenerativa na academia do Super CT sob a supervisão da preparação física. Aqueles que não entraram em campo ou atuaram por poucos minutos, foram a campo para atividades comandadas pelo técnico Hernán Crespo.

O treinador iniciou o trabalho com um aquecimento completo e utilizando toda a extensão de um dos campos do centro de treinamento. Em seguida, realizou um coletivo de 11 contra 11 para simular situações de jogo. Para completar a equipe e auxiliar no trabalho de troca de atletas, o técnico argentino contou com a participação de 15 atletas que são crias da base de Cotia.

Além da novidade dos atletas da base, Crespo pôde utilizar o zagueiro Rafael Toloi no treinamento. O defensor não esteve em campo na vitória diante do Bahia no sábado por uma lesão na região posterior da coxa esquerda. O jogador fez o tratamento, passou pela transição física e foi liberado para participar do treinamento normalmente neste domingo. Além dele, Ferraresi também atuou no coletivo, já que não entrou campo no Morumbis apenas por suspensão.

São Paulo se reapresentou após vencer o Bahia e treinou na manhã de domingo (26). (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Programação da semana

Até o jogo no Rio de Janeiro, Hernán Crespo terá mais quatro sessões de treinamento completas, que serão realizadas a partir da quarta-feira (29) pela manhã. Antes disso nesta segunda (27) e terça-feira (28), o São Paulo fará uma atividade somente para atletas em recuperação.

A última sessão de treino será no sábado, às 16h, e o elenco emenda a curta viagem para o Rio de Janeiro no começo da noite. A bola às 20h30 no estádio de São Januário para o confronto contra o Vasco. Logo após o apito final, o clube retornará para a capital paulista mais uma vez em voo fretado e os atletas seguirão a recuperação após a partida no CT do clube.