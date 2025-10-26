O próximo compromisso do São Paulo no Morumbis será apenas em 2026. A vitória por 2 a 0 contra o Bahia foi o último jogo do Tricolor em seu estádio na temporada, já que o local receberá uma sequência de shows entre outubro e novembro, o que fez o clube buscar uma alternativa de equilibrar o futebol com os negócios e acertar com o Santos algumas trocas de mando de campo. A Vila Belmiro será a casa dos são-paulinos até o fim de 2025. Para o próximo ano, a equipe já tem definido um protocolo de troca do gramado.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Poucas horas após o apito final, caminhões, empilhadeiras e dezenas de funcionários da montagem do show já ocupavam as vias internas do Morumbis afim de acelerar o processo de preparação para as primeiras apresentações no estádio, que acontecem nesta próxima semana com a banda Imagine Dragons. O setor Norte já não foi utilizado no duelo contra o Bahia porque a estrutura do palco já estava erguida na parte de trás do gol. Agora, o próximo passo é também cobrir o gramado com as placas que recebem o público.

Até a quinta-feira (29), dois dias antes da primeira apresentação, o gramado do Morumbis estará completamente tomado pelas placas de proteção que são colocadas costumeiramente em cima da grama das arenas pare receber os shows. Mas o São Paulo definiu que o tapete natural não permanecerá para a próxima temporada, mesmo considerando que há um longo período de descanso até o começo de janeiro.

continua após a publicidade

Por isso, toda a grama será retirada e levada para o CT de Cotia, utilizado pela base do São Paulo. Lá, ela será implantada em um dos gramados do complexo de treinamento, substituindo a atual utilizada. Esse é um protocolo padrão adotado pelo clube, que sempre que há essa retirada da gramado estádio escolhe um dos campos de Cotia para receber o material usado pelos profissionais nas competições.

O clube vai esperar o fim da sequência de seis shows que vai acontecer até o último fim de semana de novembro para plantar a nova grama. Será colocado um gramado idêntico ao utilizado atualmente e que é considerado de alto nível pelo São Paulo e pela equipe do estádio que administra o campo.

continua após a publicidade

Portanto, até o começo dos jogos em 2026, previstos para iniciar a partir de 11 de janeiro com a disputa dos estaduais, o São Paulo terá cerca de um mês e meio para o plantio e manutenção do gramado. O cuidado com a grama será diário, mesmo sem partidas no período.

Palco montado atrás do gol do setor Norte do Morumbis. (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)

Jogos do São Paulo na Vila Belmiro

Daqui até o fim do Brasileirão serão mais quatro jogos do São Paulo como mandante, sendo que três deles já têm o estádio da Vila Bemiro, casa do Santos, como destino confirmado. O primeiro deles será contra o Flamengo no dia 5 de novembro, quarta-feira (5), pela 32ª rodada. Na sequência, no dia 8 de novembro, o Tricolor recebe o RB Bragantino na baixada santista em jogo da 33ª rodada.

Até então o último compromisso no estádio da Vila Belmiro é contra o Juventude, no dia 23 de novembro, pela 35ª rodada. Entretanto, ainda há um jogo do São Paulo como mandante diante do Internacional pela penúltima rodada da competição, mas o duelo ainda não foi oficializado para acontecer no estádio do rival no litoral.

Calendário de show no Morumbis em 2025