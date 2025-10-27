menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

As maiores vítimas e como foram os 100 gols de Luciano pelo São Paulo; veja os dados

Atacante atingiu a marca diante do Bahia, no sábado (25), e o Lance! mostra uma análise de como foram marcados todos os gols

8aea3481-4fd8-49c6-acd1-b22af575465e__MG_9987-Copia-2-aspect-ratio-1024-1024
Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 27/10/2025
06:15
Luciano, atacante do São Paulo
imagem cameraLuciano chegou a 100 gols com a camisa do São Paulo diante do Bahia. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O gol de Luciano que abriu o placar e ajudou o São Paulo a encaminhar uma vitória diante do Bahia no sábado (25) foi o 100º do atacante com a camisa tricolor. A marca histórica do camisa 10 o colocou no seleto hall de atletas que gols na casa dos três dígitos, ocupando a 20ª posição no geral. O Lance! fez uma análise e traz os dados de como foram marcados todos os gols e quem são as maiores vítimas do jogador desde sua chegada ao Tricolor.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O Bahia tem destaque nesta análise não só por ter sido o clube que levou o gol 100, mas também por ter sido o primeiro time que Luciano marcou quando chegou ao São Paulo, em 2020. O Esquadrão também é a equipe que mais sofreu com bolas na rede com a assinatura do atacante, são seis tentos marcados por eles em quase seis temporadas completas. O outro é justamente um rival, o Palmeiras, também com seis gols sofridos.

Para completar o "top três" de maiores vítimas, o ranking traz as equipes que levaram cinco gols de Luciano pelo São Paulo, que são Atlético-GO, Corinthians, Flamengo, Fortaleza e Internacional, e aquelas que já viram o camisa 10 marcar um gol contra em quatro oportunidades: América-MG, Athletico-PR, Fluminense e Juventude. Os dados da análise são da plataforma Sofascore.

continua após a publicidade

Desses 100 gols, 76% foram marcados com a pena esquerda, que é a dominante de Luciano. Com a perna "ruim" foram sete gols no total, além de outros 17 anotados de cabeça - incluindo o seu primeiro há cinco anos atrás. O jogador também se mostra um atacante muito mais efetivo dentro da grande área, onde marcou 88 gols, enquanto 12 foram de fora da área.

Competição e temporada mais artilheira

Assim como aconteceu no sábado, Luciano se firmou como um dos 20 maiores artilheiros do São Paulo marcando a maioria dos seus gols no Brasileirão. Dos 100 gols, o camisa 10 marcou 60 vezes pelo campeonato de pontos corridos, seguido da Copa Do Brasil, com 15 tentos e do Paulistão, com 13.

continua após a publicidade

A análise do Lance! também colocou uma lupa no poder de decisão de Luciano em torneio de mata-mata. Além dos 15 na Copa do Brasil, o atacante tem cinco na fase eliminatória da Copa Sul-Americana e outros dois no Paulistão, totalizando 22 marcados em jogos eliminatórios. O atacante até tem gols pela Libertadores, quatro no total, mas todos eles feitos na fase de grupos do torneio continental.

Luciano sempre viveu momentos de altos e baixos com a camisa tricolor e convive com questionamentos por parte da torcida. Neste ano, apesar de não ser sua temporada mais artilheira, tem respondido em campo com eficiência e tem 15 gols anotados, assim como na temporada 2023, que terminou com título da Copa do Brasil. À frente dessas temporadas estão apenas 2024, quando o atacante fez 18 gols, e o ano de 2022, aquele que Luciano foi mais artilheiro ao marcar 21 gols no total.

Luciano entrou no top 20 maiores artilheiros da história do São Paulo. (Foto: Luiz Erbes/AGIF)
Luciano entrou no top 20 maiores artilheiros da história do São Paulo. (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Veja os rankings de estatísticas dos 100 gols de Luciano pelo São Paulo

Adversários que o Luciano marcou pelo São Paulo

  1. 6 gols - Palmeiras e Bahia
  2. 5 gols - Atlético-GO, Corinthians, Flamengo, Fortaleza e Internacional
  3. 4 gols - América-MG, Athletico, Fluminense e Juventude
  4. 3 gols - Coritiba, Náutico, Talleres-ARG e Univ. Católica-CHI
  5. 2 gols - 4 de Julho, Cruzeiro, Goiás, Grêmio, Inter de Limeira, RB Bragantino, Sport, Vasco, Velo Clube e Vitória
  6. 1 gol - Atlético-MG, Avaí, Ayacucho-PER, Botafogo, Ceará, Cobresal-CHI, Criciúma, Guarani, Ituano, Mirassol, Portuguesa, San Lorenzo-ARG, Santo André, Santos e Tolima-COL.

Como foram marcados os gols

  1. 76 gols de perna esquerda
  2. 17 gols de cabeça
  3. 7 gols de perna direita

Quantos de dentro e fora da área

  1. 88 gols de dentro da área
  2. 12 gols de fora da área

Competições que ele marcou

  1. Brasileirão - 60 gols
  2. Copa do Brasil - 15 gols
  3. Paulistão - 13 gols
  4. Copa Sul-Americana - 7 gols
  5. Copa Libertadores - 4 gols
  6. Amistoso - 1 gol

Quantidade de gols por temporada

  1. 2025 - 15 gols
  2. 2024 - 18 gols
  3. 2023 - 15 gols
  4. 2022 - 21 gols
  5. 2021 - 10 gols
  6. 2020 - 21 gols

20 maiores artilheiros da história do São Paulo

  1. 242 gols - Serginho Chulapa
  2. 233 gols - Gino Orlando
  3. 212 gols - Luís Fabiano
  4. 189 gols - Teixeirinha
  5. 182 gols - França
  6. 176 gols - Luizinho
  7. 160 gols - Muller
  8. 143 gols - Leônidas
  9. 136 gols - Maurinho
  10. 131 gols - Rogério Ceni
  11. 128 gols - Raí
  12. 121 gols - Prado
  13. 119 gols - Pedro Rocha
  14. 115 gols - Careca
  15. 113 gols - Dino Sani
  16. 106 gols - Remo
  17. 105 gols - Canhoteiro
  18. 102 gols - Friedenreich
  19. 100 gols - Renato
  20. 100 gols - Luciano

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias