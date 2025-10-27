As maiores vítimas e como foram os 100 gols de Luciano pelo São Paulo; veja os dados
Atacante atingiu a marca diante do Bahia, no sábado (25), e o Lance! mostra uma análise de como foram marcados todos os gols
- Matéria
- Mais Notícias
O gol de Luciano que abriu o placar e ajudou o São Paulo a encaminhar uma vitória diante do Bahia no sábado (25) foi o 100º do atacante com a camisa tricolor. A marca histórica do camisa 10 o colocou no seleto hall de atletas que gols na casa dos três dígitos, ocupando a 20ª posição no geral. O Lance! fez uma análise e traz os dados de como foram marcados todos os gols e quem são as maiores vítimas do jogador desde sua chegada ao Tricolor.
São Paulo terá sequência de ‘finais’ no Brasileirão em busca de vaga na Libertadores
São Paulo
São Paulo define protocolo de troca do gramado após despedida do Morumbis em 2025
São Paulo
Luciano relembra ameaças sofridas e faz pedido à torcida após chegar a 100 gols no São Paulo
São Paulo
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
O Bahia tem destaque nesta análise não só por ter sido o clube que levou o gol 100, mas também por ter sido o primeiro time que Luciano marcou quando chegou ao São Paulo, em 2020. O Esquadrão também é a equipe que mais sofreu com bolas na rede com a assinatura do atacante, são seis tentos marcados por eles em quase seis temporadas completas. O outro é justamente um rival, o Palmeiras, também com seis gols sofridos.
Para completar o "top três" de maiores vítimas, o ranking traz as equipes que levaram cinco gols de Luciano pelo São Paulo, que são Atlético-GO, Corinthians, Flamengo, Fortaleza e Internacional, e aquelas que já viram o camisa 10 marcar um gol contra em quatro oportunidades: América-MG, Athletico-PR, Fluminense e Juventude. Os dados da análise são da plataforma Sofascore.
Desses 100 gols, 76% foram marcados com a pena esquerda, que é a dominante de Luciano. Com a perna "ruim" foram sete gols no total, além de outros 17 anotados de cabeça - incluindo o seu primeiro há cinco anos atrás. O jogador também se mostra um atacante muito mais efetivo dentro da grande área, onde marcou 88 gols, enquanto 12 foram de fora da área.
Competição e temporada mais artilheira
Assim como aconteceu no sábado, Luciano se firmou como um dos 20 maiores artilheiros do São Paulo marcando a maioria dos seus gols no Brasileirão. Dos 100 gols, o camisa 10 marcou 60 vezes pelo campeonato de pontos corridos, seguido da Copa Do Brasil, com 15 tentos e do Paulistão, com 13.
A análise do Lance! também colocou uma lupa no poder de decisão de Luciano em torneio de mata-mata. Além dos 15 na Copa do Brasil, o atacante tem cinco na fase eliminatória da Copa Sul-Americana e outros dois no Paulistão, totalizando 22 marcados em jogos eliminatórios. O atacante até tem gols pela Libertadores, quatro no total, mas todos eles feitos na fase de grupos do torneio continental.
Luciano sempre viveu momentos de altos e baixos com a camisa tricolor e convive com questionamentos por parte da torcida. Neste ano, apesar de não ser sua temporada mais artilheira, tem respondido em campo com eficiência e tem 15 gols anotados, assim como na temporada 2023, que terminou com título da Copa do Brasil. À frente dessas temporadas estão apenas 2024, quando o atacante fez 18 gols, e o ano de 2022, aquele que Luciano foi mais artilheiro ao marcar 21 gols no total.
Veja os rankings de estatísticas dos 100 gols de Luciano pelo São Paulo
Adversários que o Luciano marcou pelo São Paulo
- 6 gols - Palmeiras e Bahia
- 5 gols - Atlético-GO, Corinthians, Flamengo, Fortaleza e Internacional
- 4 gols - América-MG, Athletico, Fluminense e Juventude
- 3 gols - Coritiba, Náutico, Talleres-ARG e Univ. Católica-CHI
- 2 gols - 4 de Julho, Cruzeiro, Goiás, Grêmio, Inter de Limeira, RB Bragantino, Sport, Vasco, Velo Clube e Vitória
- 1 gol - Atlético-MG, Avaí, Ayacucho-PER, Botafogo, Ceará, Cobresal-CHI, Criciúma, Guarani, Ituano, Mirassol, Portuguesa, San Lorenzo-ARG, Santo André, Santos e Tolima-COL.
Como foram marcados os gols
- 76 gols de perna esquerda
- 17 gols de cabeça
- 7 gols de perna direita
Quantos de dentro e fora da área
- 88 gols de dentro da área
- 12 gols de fora da área
Competições que ele marcou
- Brasileirão - 60 gols
- Copa do Brasil - 15 gols
- Paulistão - 13 gols
- Copa Sul-Americana - 7 gols
- Copa Libertadores - 4 gols
- Amistoso - 1 gol
Quantidade de gols por temporada
- 2025 - 15 gols
- 2024 - 18 gols
- 2023 - 15 gols
- 2022 - 21 gols
- 2021 - 10 gols
- 2020 - 21 gols
20 maiores artilheiros da história do São Paulo
- 242 gols - Serginho Chulapa
- 233 gols - Gino Orlando
- 212 gols - Luís Fabiano
- 189 gols - Teixeirinha
- 182 gols - França
- 176 gols - Luizinho
- 160 gols - Muller
- 143 gols - Leônidas
- 136 gols - Maurinho
- 131 gols - Rogério Ceni
- 128 gols - Raí
- 121 gols - Prado
- 119 gols - Pedro Rocha
- 115 gols - Careca
- 113 gols - Dino Sani
- 106 gols - Remo
- 105 gols - Canhoteiro
- 102 gols - Friedenreich
- 100 gols - Renato
- 100 gols - Luciano
- Matéria
- Mais Notícias