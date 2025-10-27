As maiores vítimas e como foram os 100 gols de Luciano pelo São Paulo; veja os dados

O gol de Luciano que abriu o placar e ajudou o São Paulo a encaminhar uma vitória diante do Bahia no sábado (25) foi o 100º do atacante com a camisa tricolor. A marca histórica do camisa 10 o colocou no seleto hall de atletas que gols na casa dos três dígitos, ocupando a 20ª posição no geral. O Lance! fez uma análise e traz os dados de como foram marcados todos os gols e quem são as maiores vítimas do jogador desde sua chegada ao Tricolor.

O Bahia tem destaque nesta análise não só por ter sido o clube que levou o gol 100, mas também por ter sido o primeiro time que Luciano marcou quando chegou ao São Paulo, em 2020. O Esquadrão também é a equipe que mais sofreu com bolas na rede com a assinatura do atacante, são seis tentos marcados por eles em quase seis temporadas completas. O outro é justamente um rival, o Palmeiras, também com seis gols sofridos.

Para completar o "top três" de maiores vítimas, o ranking traz as equipes que levaram cinco gols de Luciano pelo São Paulo, que são Atlético-GO, Corinthians, Flamengo, Fortaleza e Internacional, e aquelas que já viram o camisa 10 marcar um gol contra em quatro oportunidades: América-MG, Athletico-PR, Fluminense e Juventude. Os dados da análise são da plataforma Sofascore.

Desses 100 gols, 76% foram marcados com a pena esquerda, que é a dominante de Luciano. Com a perna "ruim" foram sete gols no total, além de outros 17 anotados de cabeça - incluindo o seu primeiro há cinco anos atrás. O jogador também se mostra um atacante muito mais efetivo dentro da grande área, onde marcou 88 gols, enquanto 12 foram de fora da área.

Competição e temporada mais artilheira

Assim como aconteceu no sábado, Luciano se firmou como um dos 20 maiores artilheiros do São Paulo marcando a maioria dos seus gols no Brasileirão. Dos 100 gols, o camisa 10 marcou 60 vezes pelo campeonato de pontos corridos, seguido da Copa Do Brasil, com 15 tentos e do Paulistão, com 13.

A análise do Lance! também colocou uma lupa no poder de decisão de Luciano em torneio de mata-mata. Além dos 15 na Copa do Brasil, o atacante tem cinco na fase eliminatória da Copa Sul-Americana e outros dois no Paulistão, totalizando 22 marcados em jogos eliminatórios. O atacante até tem gols pela Libertadores, quatro no total, mas todos eles feitos na fase de grupos do torneio continental.

Luciano sempre viveu momentos de altos e baixos com a camisa tricolor e convive com questionamentos por parte da torcida. Neste ano, apesar de não ser sua temporada mais artilheira, tem respondido em campo com eficiência e tem 15 gols anotados, assim como na temporada 2023, que terminou com título da Copa do Brasil. À frente dessas temporadas estão apenas 2024, quando o atacante fez 18 gols, e o ano de 2022, aquele que Luciano foi mais artilheiro ao marcar 21 gols no total.

Luciano entrou no top 20 maiores artilheiros da história do São Paulo.

Veja os rankings de estatísticas dos 100 gols de Luciano pelo São Paulo

Adversários que o Luciano marcou pelo São Paulo

6 gols - Palmeiras e Bahia 5 gols - Atlético-GO, Corinthians, Flamengo, Fortaleza e Internacional 4 gols - América-MG, Athletico, Fluminense e Juventude 3 gols - Coritiba, Náutico, Talleres-ARG e Univ. Católica-CHI 2 gols - 4 de Julho, Cruzeiro, Goiás, Grêmio, Inter de Limeira, RB Bragantino, Sport, Vasco, Velo Clube e Vitória 1 gol - Atlético-MG, Avaí, Ayacucho-PER, Botafogo, Ceará, Cobresal-CHI, Criciúma, Guarani, Ituano, Mirassol, Portuguesa, San Lorenzo-ARG, Santo André, Santos e Tolima-COL.

Como foram marcados os gols

76 gols de perna esquerda 17 gols de cabeça 7 gols de perna direita

Quantos de dentro e fora da área

88 gols de dentro da área 12 gols de fora da área

Competições que ele marcou

Brasileirão - 60 gols Copa do Brasil - 15 gols Paulistão - 13 gols Copa Sul-Americana - 7 gols Copa Libertadores - 4 gols Amistoso - 1 gol

Quantidade de gols por temporada

2025 - 15 gols 2024 - 18 gols 2023 - 15 gols 2022 - 21 gols 2021 - 10 gols 2020 - 21 gols

