O São Paulo fez um primeiro tempo de manual, abriu 2 a 0 em cima do Bahia e segurou o resultado até o apito final na noite deste sábado (25), no Morumbis. O time comandado por Hernán Crespo voltou a vencer após três derrotas seguidas no Brasileirão e contou com um show do atacante Luciano, que marcou seu 100º gol pelo Tricolor e entrou no top-20 de maiores artilheiros do clube.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Além do camisa 10, Bobadilla marcou o segundo gol do São Paulo, após uma linda assistência do mesmo atacante, que saiu ovacionado quando foi substituído. No duelo de tricolores, o baiano teve uma sequência de duas vitórias seguidas freadas, fez um primeiro tempo apagado e sofreu com lesões no segundo tempo.

A partida foi mais um reencontro entre Rogério Ceni com o São Paulo, que mais uma vez terminou com derrota para o técnico, que é ídolo são-paulino. O ex-goleiro tem apenas um triunfo conquistado contra seu ex-time, além de 10 derrotas (já contando com a de hoje) e dois empates.

continua após a publicidade

O resultado coloca o São Paulo na 8ª posição, uma acima da rodada anterior, com 41 pontos. A posição definitiva, porém, ainda depende dos jogos de segunda-feira (26), quando Vasco joga e pode voltar a ultrapassar. Em relação à pontuação, o tricolor paulista está a cinco do Botafogo, primeiro do G6, mas o alvinegro também entra em campo.

Do lado do Bahia, a equipe se mantém com 49 pontos e pode ver o Botafogo voltar a encostar e empatar em pontuação. Com 30 jogos completos, não há mais partidas atrasadas para o Esquadrão e a equipe de Rogério Ceni viu o Mirassol vencer e abrir seis pontos para o G4. O próximo compromisso do time baiano é diante do RB Bragantino, em casa, e o São Paulo visita o Vasco, no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

Luciano chegou a 100 gols com a camisa do São Paulo após marcar contra o Bahia. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Primeiro tempo de Luciano

O primeiro tempo começou com blitz Tricolor. O São Paulo teve a primeira chegada de perigo e contou com a interação da dupla de ataque Lucas e Luciano. Aos quatro minutos, o camisa 7 cavou da quina da grande área e Luciano emendou de primeira girando o corpo, mas o chute saiu pelo direito do goleiro Ronaldo.

O primeiro e histórico gol do camisa 10 saiu logo depois, aos sete. Na mesma toada de pressão em cima do Bahia, Maik fez cruzamento rasteiro na medida e Luciano emendou de primeira com a chapa do pé para balançar as redes, sem chance para Ronaldo alcançar.

O Triclor seguiu pressionando muito o Bahia, que tinha dificuldades de fazer sua saída da área e, no meio-campo, esbarrava em um setor povoado e bem montado por Crespo. Num escape com Jean Lucas, o meia recebeu no círculo central deu um tapa na frente disparou contra a defesa são-paulina. Na hora de finalizar, pecou e chutou rasteiro para fora cara a cara com Rafael.

O capitão do Bahia teve mais uma chance minutos depois. Em cobrança de falta de Nestor na área, desviou de cabeça e viu Rafael cair no tempo certo para defender a cabeçada. Após o início avassalador do São Paulo, o Esquadrão conseguiu equilibrar a partida perto dos 20 minutos e diminuiu a pressão adversária.

Já na reta final da primeira etapa, o tricolor paulista achou mais uma oportunidade para balançar as redes. Mais uma vez pelo lado direito, o São Paulo chegou à área com Bobadilla dando uma cavadinha para Luciano, que devolveu a tabela com uma linda letra e o próprio volante paraguaio chegou finalizando para estufar as redes. 2 a 0 em um primeiro tempo quase perfeito do time de Crespo.

Foram oito chutes no total, sendo duas no gol - exatamente os dois marcados - 63% de posse de bola, contra 37% do Bahia, que arrematou cinco vezes, sendo duas no gol de Rafael, mas sem perigo. Ainda desarmou dez bolas, diante de quatro do tricolor baiano.

Segundo tempo morno e de lesões

Antes mesmo do primeiro minuto, o Bahia assustou o São Paulo em jogada construída que faltou na primeira etapa. Acevedo abriu para Ademir do lado direito e o ponta cruzou na medida para Willian José, que apareceu pela primeira vez no jogo para cabecear bem, exigindo uma grande defesa de Rafael.

O time de Rogério Ceni retornou com outra postura para a segunda etapa e passou a pressionar o São Paulo no campo de ataque. Com as entradas de Luciano Juba e Gilberto, laterais considerados titulares, e Sanabria na ponta, que melhora o 1 contra 1, o Esquadrão passou a acelerar a partida ocupar a frente da grande área são-paulina, por mais que não finalizasse. Mas durou pouquíssimo tempo.

O que freou o ímpeto do Bahia foi o acaso. Sanabria e Gilberto ficaram em campo pouco mais de 11 minutos. O ponta uruguaio caiu de mau jeito e machucou o joelho, enquanto o lateral sentiu dores na coxa e caiu sozinho. Kayky entrou no ataque e Erick, meia, foi improvisado na direita.

Com o Bahia em marcha reduzida após as lesões, o São Paulo voltou a respirar com tranquilidade e até chegou a assustar com descidas para o ataque, ainda sem finalizações até os 20 minutos da segunda etapa. Crespo já havia promovido a saída de Maik, amarelado, e entrada de Mailton, e pouco depois Lucas saiu e Tapia foi a campo, renovando o fôlego do sistema ofensivo.

A grande chance da segunda etapa veio com Enzo Díaz, que recebeu em velocidade pela esquerda e bateu a bola cruzada e alta, obrigando Ronaldo a defender uma bomba. Na reta final do jogo, o São Paulo ainda exigiu duas boas defesas do goleiro do Esquadrão, mas nada que mudasse o placar. Mesmo que tivesse menos a bola, a equipe não sofreu e esperou o apito final colocar fim à sequência negativa.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 x 0 BAHIA

30ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 25 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, em São Paulo

🟨 Cartões amarelos: Maik (fora do próximo jogo) (SP) | David Duarte, Ademir (fora do próximo jogo) e Rodrigo Nestor e Ramos Mingo (BAH)

🥅Gol: Luciano (7' 1T), Bobadilla (41' 1T)

🗣️ Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Michael Stanislau (SC)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO: Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik (Mailton), Bobadilla (Negrucci), Marcos Antônio, Pablo Maia (Luiz Gustavo) e Enzo Díaz; Lucas Moura (Tapia) e Luciano (Ferreira). (Técnico: Hernán Crespo)



BAHIA: Ronaldo, Arias (Gilberto) (Erick), David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borduchi (Luciano Juba); Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Tiago (Sanabria) (Kayky) e Willian José. (Técnico: Rogério Ceni)