São Paulo terá sequência de 'finais' no Brasileirão em busca de vaga na Libertadores

As oito rodadas finais do São Paulo no Brasileirão podem ser encaradas como oito finais pelo clube. Após bater o Bahia por 2 a 0 no sábado (25), no Morumbis, a equipe de Hernán Crespo volta a sonhar com uma vaga na Libertadores 2025 e segue na disputa, atualmente na 9ª colocação com 41 pontos. O caráter decisivo das partidas envolve confrontos diretos, clássicos e jogos contra times da parte de baixo da tabela.

O técnico argentino prefere não se antecipar e trabalha a equipe jogo a jogo, sem projetar pontos, mas acredita que o caminho está muito claro para que o São Paulo alcance o objetivo de disputar a Libertadores em 2026. O cenário pode ser mais fácil ou mais difícil não só pelo desempenho do Tricolor, mas também pelos resultados de outras competições que impactam na extensão das vagas, que pode ir do G6 ao G8.

- Vamos vivendo o dia a dia, preparando jogo a jogo. Não podemos pensar muito, tem que ser a síntese de tudo que venho falando, as coisas acontecem todos os dias. Temos que ver quem está bem fisicamente, mentalmente, então vamos dia a dia. Temos pendurados, então é continuar devagar e com foco, pois o caminho é claro. Se formos muito bem teremos Libertadores, se formos só bem será a Sul-Americana 0 declarou Crespo em coletiva após o jogo contra o Bahia.

A maratona de "finais" começa já no próximo final de semana, quando o São Paulo enfrentará o Vasco no Rio de Janeiro. Na melhor fase sob o comando de Fernando Diniz, o cruz-maltino bateu o RB Bragantino por 3 a 0 nesta 30ª rodada e se manteve um ponto à frente do Tricolor com a mesma quantidade de jogos. Um vitória fora de casa é fundamental para a equipe de Crespo se quiser levar vantagem contra as equipes que disputam o mesmo objetivo na tabela.

Depois, mais um carioca. Um clássico interestadual contra o Flamengo como mandante, mas em jogo que será disputado na Vila Belmiro, já que o Morumbis estará recebendo shows no período. O Tricolor já não atua mais em seu estádio esse ano. O jogo acontece uma semana depois das semifinais da Libertadores, que pode ter o rubro-negro classificado para a decisão ou eliminado após um revés do Racing.

Hernán Crespo colocou fim no sábado a jejum de três derrotas seguidas no Brasileirão e afastou uma crise que se formava no Morumbi. Diante da vitória e da noção de um calendário complexo e com adversários diretos, o argentino destacou que o trabalho feito desde sua chegada ao São Paulo foi baseado nas metas, que foram crescendo pouco a pouco e, após um momento difícil, podem ser retomadas caso ele consiga deixar o elenco "voando" nesta reta final.

- Agora temos metas importantes para tentar alcançar: preliminar de Libertadores, outras coisas, podemos sonhar com Libertadores, se não Sul-Americana. Esses três pontos nos livraram de um pesadelo. Acho que não são suficientes, mas estamos voltando a caminhar outra vez, para depois correr e quiçá voar - completou.

O RB Bragantino é o primeiro da parte de baixo da tabela a aparecer no calendário da reta final do São Paulo no Brasileiro, em confronto que também será jogado na baixada santista. Depois, um clássico contra o Corinthians na Neo Química Arena.

Ainda em novembro, o Juventude também vai até Santos para enfrentar o São Paulo na Vila, enquanto o Fluminense recebe o time paulista para um duelo de tricolores no Rio de Janeiro. Até o atual momento da competição o Flu é mais um que briga pelo mesmo objetivo do São Paulo, portanto pode ser um duelo bem decisivo no quesito "jogo de seis pontos" para a equipe de Crespo. Nos últimos dois jogos, o São Paulo tem Internacional em casa e decide a competição jogando fora, em Salvador, diante do Vitória.

São Paulo e Bahia se enfrentaram pelo Brasileirão no Morumbis. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

De olho nas vagas de classificação

Em 2024, quando terminou na 6ª colocação, o São Paulo somou 59 pontos após 38 rodadas. Isso significa que faltam 18 pontos a serem conquistados diante de 24 que estão em disputa nas últimas rodadas. Entretanto, a torcida são-paulina pode viver um cenário de contentamento com posições abaixo.

Isso porque Palmeiras e Flamengo disputam a Libertadores e podem vencê-la, o que amplia as posições com vaga. Além disso, o Cruzeiro disputa ainda a Copa Do Brasil, que também pode gerar a extensão da zona de classificação.

Fluminense e Vasco, que estão atualmente fora do G6, também jogam a copa nacional e, por estarem em posições próximas aos seis primeiros, ainda podem ser surpresas que entrem no setor da tabela, que poderia aumentar a quantidade de classificados.