Postura e ‘boicote’ ao Paulistão: tudo o que São Paulo listou em reclamação à FPF

O São Paulo enviou um ofício para a Federação Paulista de Futebol (FPF) questionando as escolhas feitas durante o clássico contra o Palmeiras. O clube entende que a partida do Tricolor na semifinal do Campeonato Paulista foi muito prejudicada por erros de arbitragem, como o pênalti marcado em favor ao time alviverde.

Graças ao pênalti, Raphael Veiga converteu e o time de Abel Ferreira se classificou. O Lance! apurou e conseguiu acesso aos tópicos que foram listados pelo São Paulo na reclamação formal enviada à FPF.

Reclamação da arbitragem e da postura do VAR

O São Paulo tomou como ponto de partida uma reclamação geral em cima da arbitragem e da postura adotada pelo VAR na decisão que aconteceu na segunda-feira (10). O descontentamento quanto a ausência da análise do VAR no lance foi abordada, inclusive, de forma pública pelos dirigentes do Tricolor logo após a partida, como Julio Casares e Carlos Belmonte.

O áudio divulgado no dia seguinte revela que tanto a arbitragem de vídeo quanto o juiz Flávio Rodrigues de Souza entenderam que existiu contato por parte de Arboleda em cima de Vitor Roque no lance que derivou a penalidade. Porém, não foi feita a análise de fato.

Presidente da FPF ter "culpado" o goleiro Rafael no lance

Outro ponto de insatisfação foi a declaração do presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, que sugeriu que o goleiro Rafael poderia ter evitado o pênalti sobre Vitor Roque se tivesse chutado a bola para frente. Além disso, o São Paulo cita o histórico do árbitro, que foi afastado pela CBF em 2024 por erro em uma partida do Brasileirão.

Mais tarde, o presidente da FPF se manifestou e pediu desculpas a Rafael após a fala, tirando a "culpa" do goleiro.

"Toda a imprensa foi unânime, assim como a torcida"

Segundo o Lance! foi informado, o São Paulo utilizou na argumentação que toda a torcida, assim como a imprensa, teria sido unânime ao criticar as escolhas de arbitragem, o que serviria ainda mais como base para entender toda a problemática da partida.

Histórico do árbitro Flávio Rodrigues de Souza e postura

No documento, o Tricolor solicitou a exclusão do árbitro Flávio Rodrigues de Souza do quadro da FPF, alegando erros na marcação de faltas e uma postura desequilibrada durante o jogo.

A reportagem do L! confirmou que o São Paulo também fez questão de recuperar o histórico do árbitro Flávio Rodrigues de Souza, afastado pela CBF em 2024 após um erro na partida entre Vitória e Fluminense pelo Brasileirão, ficando quatro rodadas sem atuar.

Flávio Rodrigues de Souza foi um dos protagonistas do documento enviado à FPF (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

No documento, o time alegou para a FPF que a arbitragem não teve uma postura adequada também no que diz respeito à marcação de faltas e distribuição de cartões amarelos. Vale destacar que Maxi Cuberas, auxiliar de Zubeldía, foi expulso após reclamar do pênalti, e o técnico amarelado.

São Paulo estuda como vai se portar no Paulista de 2026

O São Paulo agregou na sua argumentação no documento como planeja se portar para o Campeonato Paulista de 2026. Entre um dos trechos, o clube deixou claro que vai avaliar se a competição seguirá sendo prioridade, assim como a possibilidade de não utilizar o elenco principal e sim somente as categorias de base.

- Contudo, fatos como os ocorridos ontem fazem com que o SPFC reveja sua posição, especialmente em razão da omissão da FPF, que deveria ter prontamente admitido seus erros e adotado providências para punir os árbitros da partida. Talvez não seja mais o caso de priorizar a disputa do Campeonato Paulista - diz um dos trechos.