O São Paulo terá um período de "pré-temporada" agora que foi eliminado do Campeonato Paulista. O time ficará até o dia 30 de março sem jogos, data na qual estreia no Campeonato Brasileiro.

Mas o Tricolor não encara período como "férias". Pelo contrário, o time volta a treinar na quarta-feira (12). O São Paulo folgou nesta terça, 11 de março, mas retorna aos trabalhos visando estrear bem no Campeonato Brasileiro.

Na próxima semana, o time também conhecerá os adversários para a fase de grupos da Copa Libertadores. Julio Casares e membros da diretoria do clube estarão presentes na sede da Conmebol para o sorteio.

Recuperação de jogadores após desgastes

A recuperação de alguns jogadores é uma das metas do São Paulo neste período. Lucas Moura é um deles, tendo deixado o gramado do Allianz Parque com dores no joelho. O Lance! adiantou que o jogador ainda deve passar por exames para entender se aconteceu algo. Alan Franco saiu do confronto sentindo o braço e está utilizando uma imobilização.

São Paulo se reapresenta nesta quarta (12) (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Além dos dois, Luiz Gustavo é outra esperança. No departamento médico desde o começo do ano, após sofrer uma fratura no dedo do pé na pré-temporada nos Estados Unidos, a esperança é que eles estivesse no banco de reservas diante ao Palmeiras. Como não aconteceu, a intenção é manter o processo de transição física pensando no começo do Brasileirão.

Convocados e Data Fifa

O São Paulo terá um único ausente durante este período de treinos. Nahuel Ferraresi, zagueiro do time, foi convocado pela seleção da Venezuela e jogará nos dias 21 e 25, contra Equador e Peru.

Semana de preparação do São Paulo

O São Paulo divulgou como será a semana após a eliminação na segunda-feira (10).

Quarta-feira (12)

09h30: Treino no CT da Barra Funda

Quinta-feira (13)

09h30: Treino no CT da Barra Funda

Sexta-feira (14)