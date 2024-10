São Paulo retoma os treinos de olho no G-4 do Brasileirão

Luis Zubeldía tem a missão de levar o São Paulo à Libertadores (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 05:15 • Rio de Janeiro

Depois de dois dias de folga, o São Paulo retornou aos treinos nessa terça-feira (22) e iniciou a preparação para o duelo do próximo sábado, diante do Criciúma, pela 31ª rodada do Brasileirão. A equipe do técnico Luis Zubeldía vai a Santa Catarina tentando ingressar na zona de classificação à Libertadores do próximo ano.

➡️São Paulo supera campanha de 2023; veja comparações

Para o confronto com o Criciúma, o São Paulo tem um único desfalque: o lateral-esquerdo Wellington, que levou o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Vasco, por 3 a 0. Jamal Lewis deve ficar com a posição.

Em contrapartida, Zubeldía terá os retornos de Arboleda e Alan Franco na defesa. A dupla ficou de fora da última partida por estar suspensa.

São Paulo seca Flamengo e Inter na rodada

Quinto colocado no Brasileirão, com 50 pontos, o São Paulo tem um ponto a menos que o Flamengo (4º) e um a mais que o Internacional (6º). Cariocas e gaúchos, contudo, ainda precisam se enfrentar em jogo atrasado do primeiro turno. Portanto, os dois têm um jogo a menos que o tricolor paulista

Assim, pelo critério de “pontos perdidos” — que serve para ter um retrato mais fiel de aproveitamento quando equipes têm números de partidas distintos —, o São Paulo ocuparia no momento a sexta colocação.

Ainda assim, a equipe tem chances de ingressar no G-4 na próxima rodada. Para isso, precisa vencer o Criciúma em Santa Catarina, e torcer para que o Flamengo não supere o Juventude no Maracanã. Os dois jogos acontecem no sábado, uma vez que não haverá rodada no domingo em função do segundo turno das eleições.