Laterais buscam mais oportunidades no São Paulo na reta final do Brasileirão

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 22/10/2024 - 04:30 • São Paulo (SP)

Reta final de Brasileirão e, com ela, a disputa por vaga na equipe titular. É assim em vários clubes e, também, no São Paulo. Prova disso são os laterais Igor Vinícius e Jamal Lewis, que querem um lugar no time comandado por Luis Zubeldía nas últimas oito rodadas da competição.

Igor Vinícius está de volta aos gramados após se recuperar de problemas físicos e busca retomar a titularidade ou, ao menos, dividi-la com Rafinha. O jogador foi poupado por semanas para aprimorar sua forma física por estar com risco elevado de lesão. Antes de parar de ser relacionado, Igor Vinícius era titular absoluto na lateral-direita do Tricolor, já que o colega estava lesionado.

Na última rodada, na vitória contra o Vasco, Igor Vinícius voltou a aparecer entre os titulares. Antes disso, ele também começou jogando contra Internacional e Cruzeiro, mas nestes jogos, o time escalado foi o reserva. Agora, o lateral pode continuar entre os 11.

Na atual temporada, Igor Vinícius disputou 39 jogos, com quatro passes para gol, enquanto Rafinha entrou em campo em 19 vezes.

Do outro lado do campo, Jamal Lewis vive a expectativa de ganhar chance contra o Criciúma, no próximo sábado (26), às 21h, no Heriberto Hülse. Com a suspensão de Welington, além das lesões de Michel Araújo e Patrick, o britânico deve a começar a partida.

Até o momento, o lateral-esquerdo teve poucas oportunidades desde que chegou, em setembro, sendo titular apenas contra o Cuiabá, mas ainda não conseguiu mostrar a que veio. Na próxima temporada, no entanto, é provável que Jamal ganhe mais espaço na equipe, principalmente com a saída de Welington, que vai para o Southampton, da Inglaterra.

O Tricolor ocupa, atualmente, a quinta posição, com 50 pontos, um a menos que o Flamengo, que está no G4.