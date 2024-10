Dupla titular do São Paulo fica à disposição de Zubeldía na reta final do Brasileirão

Foto: Alexandre Loureiro/AGIF







Publicada em 22/10/2024 - 11:08 • São Paulo (SP)

O São Paulo busca uma vaga no G4 já na próxima rodada do Brasileirão e, para ajudar na missão, o técnico Luis Zubeldía terá de volta a dupla de zaga titular, que é formada por Arboleda e Alan Franco. O Tricolor está a apenas um ponto da zona de classificação para a Libertadores.

Os zagueiros não entram em campo juntos desde o Majestoso do dia 29 de setembro, quando o São Paulo bateu o Corinthians por 3 a 1, no Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Nacional. Agora, após cumprirem suspensão, a tendência é que retornem ao time titular no duelo contra o Criciúma, no sábado (26), no Heriberto Hülse.

Alan Franco recebeu seu terceiro cartão amarelo justamente no clássico, o que resultou na suspensão para o jogo contra o Cuiabá na rodada seguinte do Brasileirão. Ele também não atuou contra o Vasco, no último final de semana, por precaução, após um julgamento do STJD por expulsão na Copa do Brasil.

Enquanto isso, Arboleda levou o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 0 para o Cuiabá e ficou de fora na vitória contra o Cruz-Maltino, partida em que Sabino e Ruan Tressoldi formaram a dupla de zaga do São Paulo.

O São Paulo, atualmente, ocupa a quinta posição na tabela de classificação, com 50 pontos, apenas um atrás do Flamengo, o quarto colocado.