Esta é a pior campanha do São Paulo como visitante no Brasileirão em toda a história do time. Segundo levantamentos do historiador Alexandre Giesbrecht, do 'Anotações Tricolores', a última vez que o clube do Morumbi ficou tanto tempo sem vencer como visitante na competição foi em 1980, 1996 e 2017. Mas, nestes três casos, foram oito jogos assim.