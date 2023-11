Com Rafael na meta, o São Paulo venceu a Copa do Brasil pela primeira vez, em setembro. Com a vaga na Libertadores do ano que vem garantida, o Tricolor vive uma reta final de temporada em ‘ritmo’ de férias, principalmente após atingir o ‘número mágico’ de 45 pontos, nota de corte para as equipes que desejam fugir do rebaixamento para a Série B no Campeonato Brasileiro.