O segundo tempo teve um Peixe mais equilibrado em campo. Entretanto, a equipe do litoral não deu trabalho para o goleiro Rafael. Em contrapartida, o São Paulo balançou as redes com Juan, mas o VAR assinalou corretamente a posição irregular de Wellington Rato na jogada. Nos minutos finais do San-São, uma perigosa finalização rasteira de David cortou toda a área e o goleiro João Paulo salvou com a ponta dos dedos, em um lance que o Santos ainda contou com a trave para se salvar. Mesmo com o ímpeto do elenco visitante, o empate foi o resultado final do clássico.