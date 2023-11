Caio Matheus é visto como uma das maiores joias da base tricolor. Em 2021, foi artilheiro do Sub-17, com 13 gols marcados. Chegou ao CFA Laudo Natel com apenas 11 anos. Em 2020, conquistou seu primeiro título vestindo a camisa do clube: a Copa do Brasil Sub-17. No mesmo ano, também garantiu a Supercopa, na mesma categoria. Quanto as características, a criação e a velocidade são os principais pontos fortes.