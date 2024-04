Equatoriano é o mais longevo do elenco tricolor (Foto: Divulgação / São Paulo)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 10:10 • São Paulo (SP)

O São Paulo anunciou, nesta quinta-feira (8), a extensão contratual com o zagueiro Arboleda até 31 de dezembro de 2027. O antigo vínculo era válido até o fim deste ano, e o equatoriano poderia assinar pré-contrato com qualquer equipe em julho.

- Agradeço por todos os anos que eu tenho no São Paulo. Por todas as coisas boas que vivi aqui. Só queria agradecer e falar que seguirei mais uns anos aqui. Se Deus quiser, vou completar 10 anos no São Paulo. Podem ter certeza de que sempre vou dar a vida dentro do campo e serei sempre esse jogador que vocês gostam - celebrou o zagueiro.

Jogador mais longevo no elenco do São Paulo, Arboleda chegou ao Tricolor em 2017 e já disputou 264 jogos pela equipe, com 18 gols marcados. No clube, ele conquistou o Paulistão de 2021, a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa Rei de 2024.

- O Arboleda é uma referência, um símbolo. Ele chegou em 2017 e, agora, renovou até 2027 pela qualidade técnica e pela dedicação. É um jogador que nos deu muitas alegrias e que, certamente, vai trazer mais conquistas. A presença do Arboleda no CT, no dia a dia e no MorumBIS com a torcida é a representação maior de um grande ídolo, de um grande jogador com grande técnica. A permanência dele é um reforço. O Arboleda é um grande líder do time - afirmou o presidente Julio Casares.

DIRETORIA QUER ‘TRANCAR’ A DEFESA

Com a renovação de Arboleda, Wellington é o único jogador da defesa cujo contrato não foi estendido. O lateral-esquerdo já recusou duas propostas feitas pela diretoria, e o futuro do atleta está cada vez mais distante do Morumbis. O Internacional monitora a situação e pode apresentar uma oferta até o final da janela, que se encerra no dia 17 de abril.

Com a saída de Beraldo ao PSG, o técnico Thiago Carpini queria um zagueiro canhoto para compor o elenco, e o São Paulo contratou Sabino, que estava no Sport.

Contrato do lateral com o Tricolor vai até o final do ano (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)