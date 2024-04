São Paulo repudia ‘acusações infundadas’ e acionará Justiça contra Textor

John Textor levanta acusações, mas não apresenta provas (Foto: Vítor Silva/Botafogo FR)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/04/2024 - 23:02 • São Paulo (SP)

O São Paulo rapidamente se manifestou sobre as acusações de John Textor. Sem apresentar provas, o sócio majoritário da SAF do Botafogo afirmou que a derrota tricolor por 5 a 0 para o Palmeiras, em outubro do ano passado, foi manipulada.

O empresário explicou que chegou à conclusão através de análises de “grandes especialistas e inteligência artificial”. Repudiando a afirmação, o Tricolor classificou o caso como “infundadas acusações” e acionou seu departamento jurídico para cuidar da situação.

- O São Paulo Futebol Clube tomou conhecimento e repudia veementemente as graves e infundadas acusações de participação de atletas do elenco tricolor em manipulação de resultado feitas pelo dono da SAF Botafogo. Tal afirmação sem nenhum vestígio de prova ataca a idoneidade de jogadores do elenco profissional masculino e a lisura da instituição São Paulo FC em seus 94 anos de história.

O clube já acionou seu departamento jurídico, que estudará e tomará as medidas cabíveis na esfera legal - afirma o comunicado do São Paulo, sobre Textor.

O empresário vem acusando de que o Palmeiras teria sido o clube brasileiro mais beneficiado por um esquema de manipulação de resultados nos últimos anos. Entre as partidas do Verdão, Textor também cita um confronto com o Fortaleza, em 2022.

O QUE TEXTOR DIZ

- A vitória de 5 a 0 do Palmeiras, que foi o começo de aparentemente uma retomada impossível (e agora histórica) sobre uma equipe do Botafogo que tinha um recorde de pontos do primeiro turno do Brasileirão, após 14 vitórias em 17 jogos, foi manipulada.

O jogo entre Palmeiras e São Paulo em outubro de 2023 foi, de acordo com especialistas e inteligência artificial, manipulada por ao menos cinco jogadores do São Paulo. Um total de sete jogadores mostraram desvios anormais em situações cruciais de gols, apesar de que apenas cinco foram julgados de terem ultrapassado limites que deixam claro e convincente a manipulação. É preciso deixar claro que a prova não estabelece motivos, e também não sugere que nenhum clube foi responsável pela manipulação além dos jogadores identificados.

O relatório match-fix nível II que prova, após conclusão do match-fix nível III, manipulação da partida em Palmeiras x São Paulo foi enviado ao STJD no fim de 2023, mas o STJD teve uma decisão clara de não investigar mais a fundo. Nomes dos acusados são, e sempre deverão ser, redigidos e não mostrados a uma justiça desportiva. Tamanhas provas devem ser apresentadas apenas para procuradores constitucionais e investigadores governamentais. Eu não tenho intenção de prejudicar os acusados antes de eles conseguirem se proteger.