Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

John Textor, sócio majoritário da SAF do Botafogo, citou dois jogos do Palmeiras em que teriam acontecido casos de corrupção: nas goleadas diante de Fortaleza e São Paulo, em 2022 e 2023, respectivamente.

Sem mostrar provas e afirmando que chegou à conclusão através de "especialistas e inteligência artificial", o empresário acusa um grande esquema de manipulação de resultados, envolvendo jogadores e arbitragem. Palmeiras e São Paulo rebateram, repudiaram as afirmações e prometem acionar a Justiça.

PALMEIRAS 4 X 0 FORTALEZA (03/11/2022)

O Palmeiras entrou em campo contra o Fortaleza já sabendo que era o campeão brasileiro de 2022. Antes de a bola rolar, o Internacional perdeu para o América-MG e ficou impossibilitado de alcançar o Verdão na pontuação.

A partida contou com uma atuação de gala do Alviverde. Dudu foi o melhor em campo, marcando dois gols, Rony ampliou e Endrick balançou as redes pela primeira vez no Allianz Parque, além de começar como titular de forma inédita.

Palmeiras já era campeão em jogo que Textor faz acusação (Foto: Cesar Greco/Agência Palmeiras)

PALMEIRAS 5 X 0 SÃO PAULO (25/10/2023)

Em busca da reação no Brasileirão, o Palmeiras recebeu o São Paulo no Allianz Parque, fez 5 a 0 e poderia ter imposto uma goleada ainda maior.

Somente no primeiro tempo, o Verdão abriu 3 a 0 contra o time treinado pelo então técnico Dorival Júnior. Breno Lopes anotou dois gols, e Piquerez ampliou. Na segunda etapa, Marcos Rocha balançou as redes, e o lateral uruguaio guardou mais um, em golaço com chute de longa distância.

Palmeiras bateu o São Paulo por 5 a 0, e Textor faz acusações sem provas (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 4 x 0 FORTALEZA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 35ª RODADA

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data-Hora: 02/11/2022 - 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) e Bruno Boschilia (Fifa/PR)

VAR: Wagner Reway (PB)

Público/Renda: 29.104 torcedores/R$ 3.675.069,73

Cartões amarelos: Gustavo Scarpa e Danilo (PAL) Titi (FOR)

Cartões vermelhos: -

Gols: Rony (14'/1ºT) (1-0), Dudu (31'/1ºT) (2-0), Rony (2'/2ºT) (3-0), Endrick (18'/2ºT) (4-0)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo (Gabriel Menino, aos 20'/2ºT), Zé Rafael e Gustavo Scarpa (Bruno Tabata, aos 20'/2ºT); Dudu (Mayke, aos 37'/2ºT), Rony (López, aos 30'/2ºT) e Endrick (Merentiel, aos 30'/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

FORTALEZA: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi (Marcelo Benevenuto, no intervalo) e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Caio Alexandre (Zé Welison, aos 22'/2ºT) e Lucas Crispim (Fabrício Baiano, aos 22'/2ºT); Romarinho (Hércules, no intervalo), Thiago Galhardo (Romero, aos 13'/2ºT) e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 5 x 0 SÃO PAULO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 29ª RODADA

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data e hora: 25/10/2023 (quarta-feira), às 20 horas (horário de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (FIFA-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA-SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA-SP)

Público e renda: 32.618 pessoas e R$1.995.950,97

Cartões amarelos: Zé Rafael (20'/1ºT), Endrick (44'/1ºT) e Raphael Veiga (55'/1ºT) para o Palmeiras; Lucas Beraldo (25'/1ºT), Rafinha (aos 47'/1ºT e aos 16'/2ºT) e Wellington Rato (34'/2ºT) para o São Paulo

Cartões vermelhos: Rafinha (aos 16'/2ºT, após receber o segundo amarelo)

Gols: Breno Lopes (16'/1ºT) (1-0), Breno Lopes (26'/1ºT) (2-0), Joaquin Piquerez (52'/2ºT) (3-0), Marcos Rocha (39'/2ºT) (4-0) e Piquerez (42'/2ºT) (5-0)

PALMEIRAS: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Murilo; Mayke (Marcos Rocha, aos 22'/2ºT), Zé Rafael, Richard Ríos (Fabinho, aos 22'/2ºT) e Joaquin Piquerez; Raphael Veiga (Artur, aos 27'/2ºT), Breno Lopes (Luis Guilherme, aos 34'/2ºT) e Endrick (Rony, aos 27'/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Lucas Beraldo e Caio Paulista; Alisson (Nathan, aos 18'/2ºT), Gabriel Neves (Rodrigo Nestor, aos 35'/1ºT), James Rodriguez (Jhegson Méndez, no intervalo) e Michel Araújo; Lucas (Wellington Rato, aos 40'/1ºT) e David (Luciano, aos 18'/2ªT). Técnico: Dorival Júnior