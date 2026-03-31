São Paulo terá novo desfalque contra o Internacional; veja provável escalação

O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Internacional em jogo que acontece nesta quarta-feira (1) pelo retorno da Data Fifa. O Tricolor jogará no Beira Rio e viaja na parte da tarde.

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A última preparação aconteceu na manhã desta terça-feira (31). O ajuste final do time são-paulino começou com o processo de aquecimento comandado pela preparação física. Em seguida, dando sequência ao trabalho tático que foi desenvolvido nos últimos dias. Também foi aplicada uma atividade de movimentação e construções de jogadas.

O elenco do São Paulo participou de um duelo entre equipes em espaço reduzido, cobranças de bolas paradas e um complemento de cruzamentos e finalizações. O jogo será às 19h30 (de Brasília).

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(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Provável escalação do São Paulo

O São Paulo deve ter um novo desfalque contra o Colorado. O Tricolor informou que Alan Franco, com dores na panturrilha direita, não participou do treino desta manhã e ficou em tratamento no REFFIS Plus. O argentino não viajará com a delegação.

Com isso, abre uma dúvida na zaga. Arboleda foi poupado dos últimos treinos por uma sobrecarga, então pode ser que Tolói surja como opção.

No mais, o time pode contar com a estreia de Artur, registrado no BID e que pode até mesmo alterar um pouco o sistema tático.

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Uma provável escalação pode ser formada por Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Sabino e Wendell; Danielzinho e Marcos Antonio; Cauly, Artur e Luciano; Calleri.