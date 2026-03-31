São Paulo tem prazo para encerrar dívida com Daniel Alves; entenda

O São Paulo deve quitar a dívida com Daniel Alves no final deste ano. A informação foi adiantada pelo "UOL" e confirmada pelo Lance! - que teve acesso ao balanço orçamentário da última temporada. Vale destacar que o balanço foi reprovado pelo Conselho Deliberativo, mas alguns dados são possíveis de analisar.

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De acordo com o balanço, o Tricolor encerrou a temporada 2025 ainda devendo R$ 3,3 milhões ao atleta. Existe ainda um valor de R$ 1,4 milhão que seria destinado a Dinorah Santana Bastos, ex-esposa de Daniel Alves - que cuidava do patrimônio do lateral na época.

Ou seja, faltam 4,7 milhões correspondente à dívida. Daniel Alves defendeu o São Paulo em 95 jogos, com dez gols marcados.

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Daniel Alves ficou sem receber alguns valores do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

💰 Origem da dívida com Daniel Alves

No período em que esteve no São Paulo, Daniel Alves ficou sem receber valores correspondentes aos seus direitos e o clube, inclusive, chegou a dever R$ 50 milhões. Com o lateral ainda jogando, as partes começaram a negociar e o valor foi reduzido a R$ 24 milhões.

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Na quebra de contrato, em setembro de 2021, o clube assumiu com ele um acordo para pagamento de parcelas de R$ 450 mil mensais. Juridicamente, mesmo com o ex-jogador condenado pouco tempo depois por abuso sexual, o Tricolor não poderia deixar de pagá-lo, pois a dívida é anterior à condenação.

O cronograma de pagamentos está em ordem. Desta forma, é esperado que a dívida seja quitada ainda no final deste ano - livrando o São Paulo desta pendência.