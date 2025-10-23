menu hamburguer
São Paulo quita um mês de atraso em direitos de imagem

Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 23/10/2025
13:59
Time São Paulo Brasileirão São Paulo x Atlético Mineiro
São Paulo acertou alguns valores de imagem (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
O São Paulo quitou um mês que estava atraso em direitos de imagem para alguns jogadores. O pagamento aconteceu nesta semana. No começo da semana, foi informado que o Tricolor estava com algumas pendências correspondentes a atrasos em direitos de imagem.

Vale destacar que outros vencimentos, como salários e outros valores, são pagos em dia. Quanto aos direitos de imagem, existe também um planejamento para quitar outros meses que também estão pendentes. Isso estaria acertado com os atletas, inclusive.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

São Paulo acertou "bicho" em caso de vaga no G6

O São Paulo acertou também uma promessa de um pagamento de um "bicho" para os jogadores em caso de classificação para a Copa Libertadores no próximo ano.

Na nona colocação da tabela, o time enfrenta uma situação complicada no Campeonato Brasileiro. A luta da equipe pela vaga segue como um dos focos. O Lance! apurou que a diretoria está acompanhando de perto o trabalho no SuperCT e fez a promessa no último final de semana.

 O Lance! apurou que o presidente irá direcionar o foco para o futebol também. Ou seja, discussões a parte serão pausadas, entre elas, envolvendo o FIP de Cotia. Todas as reuniões e conversas sobre o assunto serão suspendidas.

O São Paulo volta a campo no sábado, dia 25, contra o Bahia. A partida será no Morumbis e justamente contra um time que está presente na briga direta por uma vaga no G6.

Veja quais são as rodadas finais do São Paulo

  • 25/10, 21h30 — São Paulo x Bahia, no Morumbis
  • 02/11, 20h30 — Vasco x São Paulo, em São Januário
  • 05/11, 21h30 — São Paulo x Flamengo, na Vila Belmiro
  • 08/11, 21h00 — São Paulo x Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro
  • Próximo a 19/11 — Corinthians x São Paulo, na Neo Química Arena
  • Próximo a 23/11 — São Paulo x Juventude, na Vila Belmiro
  • Próximo a 30/11 — Fluminense x São Paulo, no Maracanã
  • Próximo a 03/12 — São Paulo x Internacional, no Morumbis*
  • Próximo a 07/12 — Vitória x São Paulo, no Barradão

