São Paulo quita um mês de atraso em direitos de imagem
Time acertou pendências de um mês
O São Paulo quitou um mês que estava atraso em direitos de imagem para alguns jogadores. O pagamento aconteceu nesta semana. No começo da semana, foi informado que o Tricolor estava com algumas pendências correspondentes a atrasos em direitos de imagem.
Vale destacar que outros vencimentos, como salários e outros valores, são pagos em dia. Quanto aos direitos de imagem, existe também um planejamento para quitar outros meses que também estão pendentes. Isso estaria acertado com os atletas, inclusive.
São Paulo acertou "bicho" em caso de vaga no G6
O São Paulo acertou também uma promessa de um pagamento de um "bicho" para os jogadores em caso de classificação para a Copa Libertadores no próximo ano.
Na nona colocação da tabela, o time enfrenta uma situação complicada no Campeonato Brasileiro. A luta da equipe pela vaga segue como um dos focos. O Lance! apurou que a diretoria está acompanhando de perto o trabalho no SuperCT e fez a promessa no último final de semana.
O Lance! apurou que o presidente irá direcionar o foco para o futebol também. Ou seja, discussões a parte serão pausadas, entre elas, envolvendo o FIP de Cotia. Todas as reuniões e conversas sobre o assunto serão suspendidas.
O São Paulo volta a campo no sábado, dia 25, contra o Bahia. A partida será no Morumbis e justamente contra um time que está presente na briga direta por uma vaga no G6.
Veja quais são as rodadas finais do São Paulo
- 25/10, 21h30 — São Paulo x Bahia, no Morumbis
- 02/11, 20h30 — Vasco x São Paulo, em São Januário
- 05/11, 21h30 — São Paulo x Flamengo, na Vila Belmiro
- 08/11, 21h00 — São Paulo x Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro
- Próximo a 19/11 — Corinthians x São Paulo, na Neo Química Arena
- Próximo a 23/11 — São Paulo x Juventude, na Vila Belmiro
- Próximo a 30/11 — Fluminense x São Paulo, no Maracanã
- Próximo a 03/12 — São Paulo x Internacional, no Morumbis*
- Próximo a 07/12 — Vitória x São Paulo, no Barradão
