São Paulo enfrenta atraso em direitos de imagem dos jogadores
Tricolor deve acertar em breve
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo está com algumas pendências financeiras com jogadores do São Paulo. No caso, alguns direitos de imagem estão atrasados. Isso não diz respeito aos salários, mas sim a este outro valor.
Quanto tempo fora do São Paulo? Entenda a lesão de Wendell e prazos de retorno
São Paulo
Em meio à crise, São Paulo desloca dupla de dirigentes para o CT; entenda
São Paulo
Casares suspende conversas sobre FIP de Cotia e aumenta bicho para alavancar São Paulo
São Paulo
Existe uma projeção que estes valores sejam quitados em breve. Recentemente, na última semana, o time divulgou um balanço que destacou uma redução da dívida do time, mas um gasto acima do normal com despesas do futebol.
O relatório que apontou uma redução de quase R$ 57 milhões na dívida total, que equivale a uma queda de 22% em cerca de um ano. Porém, também registrou o descumprimento de um covenant relevante do contrato do FIDC firmado pelo São Paulo.
Esse covenant é uma cláusula que impõe obrigações e limites em operações financeiras. No caso tricolor, o clube ultrapassou em mais de R$ 90 milhões o valor projetado para 2025.
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Isso se aplicou especificamente no quesito “Despesas no Futebol”. Ter estes dados ajuda a compreender a realidade financeira do time.
Presidente promete bicho para elenco
O presidente Julio Casares tomou algumas atitudes para alavancar o São Paulo em meio a crise que o time tem enfrentado no futebol. De acordo com a informação antecipada pela ESPN e confirmada pelo Lance!, existirá um aumento no "bicho", que é um valor a mais como uma "premiação", para os jogadores caso o Tricolor se classifique para a Copa Libertadores.
- Matéria
- Mais Notícias