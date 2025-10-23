São Paulo tem 'combo' de 15 jogadores da base em treino; veja imagens da atividade

O São Paulo se apresentou no SuperCT na parte da manhã desta quinta-feira, dia 23 de outubro. O time abriu parte do treino para a imprensa, mas o que chamou atenção foi a presença em peso de jogadores revelados em Cotia.

continua após a publicidade

O treino começou perto das 9h30 (de Brasília). Horas antes, um ônibus com 15 jogadores da base desembarcou no centro de treinamento do Tricolor, localizado no bairro da Barra Funda na capital paulista.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Entre os jogadores, atletas como Paulinho e Igão, que já foram relacionados entre os profissionais em outras oportunidades, marcaram presença. O "combo" de atletas de Cotia presente é uma forma de Hernán Crespo e sua comissão observar e avaliar possíveis reforços caseiros - seja para o final da temporada quanto para o próximo ano.

continua após a publicidade

➡️Ataque no DM: veja os principais finalizadores do São Paulo em 2025

Lance! acompanhou parte do treino do São Paulo nesta quinta-feira (23) (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Como foi a preparação do São Paulo?

O São Paulo começou o dia com uma etapa de aquecimento. Em um campo separado no SuperCT, Rafael Tolói e Calleri correram com a preparação física no gramado. Os jogadores estão fazendo um processo de transição física gradual.

A reportagem do Lance! esteve presente no SuperCT e acompanhou outra parte do treino. Esta, por sua vez, contou com um trabalho mais técnico, com triangulações e trocas de passes. A parte fechada da atividade contaria com um trabalho mais tático, pensando em um possível time para o sábado (25).

continua após a publicidade

O São Paulo enfrenta o Bahia, às 18h30 (de Brasília), no estádio do Morumbis. O jogo será válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na nona colocação, a partida tem um peso muito importante para o time.