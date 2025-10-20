Casares suspende conversas sobre FIP de Cotia e aumenta bicho para alavancar São Paulo

O presidente Julio Casares tomou algumas atitudes para alavancar o São Paulo em meio a crise que o time tem enfrentado no futebol. De acordo com a informação antecipada pela ESPN e confirmada pelo Lance!, existirá um aumento no "bicho", que é um valor a mais como uma "premiação", para os jogadores caso o Tricolor se classifique para a Copa Libertadores.

continua após a publicidade

Para isso, o time precisa terminar o ano entre os seis primeiros colocados. No momento, a equipe está na oitava colocação, mas com três derrotas seguidas na competição.

O Lance! apurou que o presidente irá direcionar o foco para o futebol também. Ou seja, discussões a parte serão pausadas, entre elas, envolvendo o FIP de Cotia. Todas as reuniões e conversas sobre o assunto serão suspendidas.

continua após a publicidade

No sábado (18), Casares se reuniu com o elenco às vésperas da partida contra o Mirassol. Nesta conversa, o dirigente fez um "pacto" com o elenco apresentando estas propostas. A ideia de aumentar o bicho em caso de classificação começou neste final de semana.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Casares fará expediente na Barra Funda junto a Carlomagno (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Casares olhará mais para Barra Funda, junto a Carlomagno

Outra atitude será tomada por Casares. Ficou decidido, segundo informado à reportagem, que o presidente ficará mais próximo do elenco na Barra Funda. Antes, o expediente do presidente ficava focado, majoritariamente, no Morumbis. Isso começa a partir desta segunda-feira (20)

continua após a publicidade

Márcio Carlomagno, superintendente do São Paulo, ficará mais no SuperCT também. A intenção é que os dirigentes sigam mais próximos do elenco tricolor, muito por conta deste pacto feito entre as partes. A intenção é que o foco total da temporada siga para o futebol.