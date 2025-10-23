menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

São Paulo x Juventude: jogo deve acontecer na Vila Belmiro

Jogo acontecerá no estádio santista

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 23/10/2025
11:36
Vila Belmiro antes de Santos x Vitória (Foto: Juliana Yamaoka / Lance)
imagem cameraTricolor tem três jogos confirmados na Vila Belmiro (Foto: Juliana Yamaoka / Lance)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O jogo entre São Paulo e Juventude, que no dia 23 de novembro, acontecerá na Vila Belmiro também. A definição ainda não foi divulgada pela CBF, mas não terá outro caminho segundo apuração do Lance!. No mesmo dia, o estádio do Morumbis receberá o show da banda de rock Oasis.

continua após a publicidade

No dia 5 de novembro e no dia 8, o Tricolor enfrentará o Flamengo e o Bragantino no estádio também. Existe uma dúvida quanto ao jogo contra o Internacional, no momento marcado para o dia 3 de dezembro. Não existe uma confirmação oficial de um show, mas o assunto estava sendo ventilado.

Desta forma, a chance para o torcedor garantir uma partida no Morumbis será neste sábado, dia 25, contra o Bahia. Depois, a equipe engata uma sequência longa em jogos disputados longe da capital paulista.

continua após a publicidade

O jogo contra o Bahia terá uma parte de um dos setores, antigamente chamado de amarelo, fechado. Parte da estrutura da sequência de shows já está começando a ser montada. Os ingressos ainda estão à venda, via canais oficiais do Tricolor. A venda para o público geral começou na quinta-feira (22).

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A escolha da Vila se deve a um acordo fechado entre os dois times para empréstimos dos respectivos estádios. O Santos mandou duas partidas para o Morumbis neste ano.

continua após a publicidade

Veja a sequência de shows que o Morumbis irá receber

  • Imagine Dragons: 31 de outubro e 1º de novembro
  • Linkin Park: 8 de novembro
  • Dua Lipa: 15 de novembro
  • Oasis: 22 e 23 de novembro

➡️Ataque no DM: veja os principais finalizadores do São Paulo em 2025

Vila Belmiro recebe Santos x Grêmio
Vila Belmiro será palco de alguns jogos do São Paulo no ano (Foto: Juliana Yamaoka / Lance!)

Veja quais são as rodadas finais do São Paulo

  • 25/10, 21h30 — São Paulo x Bahia, no Morumbis
  • 02/11, 20h30 — Vasco x São Paulo, em São Januário
  • 05/11, 21h30 — São Paulo x Flamengo, na Vila Belmiro
  • 08/11, 21h00 — São Paulo x Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro
  • Próximo a 19/11 — Corinthians x São Paulo, na Neo Química Arena
  • Próximo a 23/11 — São Paulo x Juventude, na Vila Belmiro
  • Próximo a 30/11 — Fluminense x São Paulo, no Maracanã
  • Próximo a 03/12 — São Paulo x Internacional, no Morumbis*
  • Próximo a 07/12 — Vitória x São Paulo, no Barradão

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias