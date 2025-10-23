São Paulo x Juventude: jogo deve acontecer na Vila Belmiro
Jogo acontecerá no estádio santista
O jogo entre São Paulo e Juventude, que no dia 23 de novembro, acontecerá na Vila Belmiro também. A definição ainda não foi divulgada pela CBF, mas não terá outro caminho segundo apuração do Lance!. No mesmo dia, o estádio do Morumbis receberá o show da banda de rock Oasis.
No dia 5 de novembro e no dia 8, o Tricolor enfrentará o Flamengo e o Bragantino no estádio também. Existe uma dúvida quanto ao jogo contra o Internacional, no momento marcado para o dia 3 de dezembro. Não existe uma confirmação oficial de um show, mas o assunto estava sendo ventilado.
Desta forma, a chance para o torcedor garantir uma partida no Morumbis será neste sábado, dia 25, contra o Bahia. Depois, a equipe engata uma sequência longa em jogos disputados longe da capital paulista.
O jogo contra o Bahia terá uma parte de um dos setores, antigamente chamado de amarelo, fechado. Parte da estrutura da sequência de shows já está começando a ser montada. Os ingressos ainda estão à venda, via canais oficiais do Tricolor. A venda para o público geral começou na quinta-feira (22).
A escolha da Vila se deve a um acordo fechado entre os dois times para empréstimos dos respectivos estádios. O Santos mandou duas partidas para o Morumbis neste ano.
Veja a sequência de shows que o Morumbis irá receber
- Imagine Dragons: 31 de outubro e 1º de novembro
- Linkin Park: 8 de novembro
- Dua Lipa: 15 de novembro
- Oasis: 22 e 23 de novembro
Veja quais são as rodadas finais do São Paulo
- 25/10, 21h30 — São Paulo x Bahia, no Morumbis
- 02/11, 20h30 — Vasco x São Paulo, em São Januário
- 05/11, 21h30 — São Paulo x Flamengo, na Vila Belmiro
- 08/11, 21h00 — São Paulo x Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro
- Próximo a 19/11 — Corinthians x São Paulo, na Neo Química Arena
- Próximo a 23/11 — São Paulo x Juventude, na Vila Belmiro
- Próximo a 30/11 — Fluminense x São Paulo, no Maracanã
- Próximo a 03/12 — São Paulo x Internacional, no Morumbis*
- Próximo a 07/12 — Vitória x São Paulo, no Barradão
