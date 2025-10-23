São Paulo x Juventude: jogo deve acontecer na Vila Belmiro

O jogo entre São Paulo e Juventude, que no dia 23 de novembro, acontecerá na Vila Belmiro também. A definição ainda não foi divulgada pela CBF, mas não terá outro caminho segundo apuração do Lance!. No mesmo dia, o estádio do Morumbis receberá o show da banda de rock Oasis.

No dia 5 de novembro e no dia 8, o Tricolor enfrentará o Flamengo e o Bragantino no estádio também. Existe uma dúvida quanto ao jogo contra o Internacional, no momento marcado para o dia 3 de dezembro. Não existe uma confirmação oficial de um show, mas o assunto estava sendo ventilado.

Desta forma, a chance para o torcedor garantir uma partida no Morumbis será neste sábado, dia 25, contra o Bahia. Depois, a equipe engata uma sequência longa em jogos disputados longe da capital paulista.

O jogo contra o Bahia terá uma parte de um dos setores, antigamente chamado de amarelo, fechado. Parte da estrutura da sequência de shows já está começando a ser montada. Os ingressos ainda estão à venda, via canais oficiais do Tricolor. A venda para o público geral começou na quinta-feira (22).

A escolha da Vila se deve a um acordo fechado entre os dois times para empréstimos dos respectivos estádios. O Santos mandou duas partidas para o Morumbis neste ano.

Veja a sequência de shows que o Morumbis irá receber

Imagine Dragons: 31 de outubro e 1º de novembro

Linkin Park: 8 de novembro

Dua Lipa: 15 de novembro

Oasis: 22 e 23 de novembro

Vila Belmiro será palco de alguns jogos do São Paulo no ano (Foto: Juliana Yamaoka / Lance!)

