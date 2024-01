Como o pagamento das premiações e acordo por direitos televisivos são feitos no segundo semestre, o Tricolor acredita que terá problemas no fluxo de caixa no começo do ano, e reconhece que pode voltar a atrasos parte dos direitos de imagem de alguns atletas. O clube usou parte da premiação recebida da CBF pelo título da Copa do Brasil para quitar as pendências com o elenco.