O Liverpool goleou o Norwich por 5 a 2, neste domingo (28), em jogo válido pela quarta rodada da Copa da Inglaterra (FA Cup), disputada no Anfield Road, em Liverpool, na Inglaterra. Os sete gols do jogo foram marcados por: Curtis Jones (aos 16 do 1ºT), Darwin Núñez (aos 28 do 1ºT), Diogo Jota (aos 08 do 2ºT), Van Dijk (aos 18 do 2ºT) e Ryan Gravenberch (aos 50 do 2ºT) para o Liverpool. Ben Gibson (22 do 1ºT) e Borja Sainz (aos 24 do 2ºT) para o Norwich.