Em seu primeiro jogo na temporada, Arboleda levou a torcida do São Paulo à loucura com sua atuação na vitória sobre a Portuguesa, pelo Paulistão. O zagueiro está no último ano de contrato e vive impasse pela renovação do vínculo, e os torcedores do Tricolor pediram para a diretoria do clube fazer o possível para manter o zagueiro equatoriano no Morumbi.