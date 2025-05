O caso acidente que aconteceu durante a semana no Morumbis, no final do jogo do São Paulo contra o Libertad, teve atualizações. A informação nova é que o São Paulo prometeu arcar com todas as despesas médicas do acidente.

continua após a publicidade

As vítimas, da mesma família, foram atingidas por um pedaço da estrutura de uma placa que caiu do anel superior. Trata-se de um pai, de 49 anos, e dois filhos, de 17 e 26 anos. O pai e o filho mais novo sofreram lesões mais graves, enquanto o filho do meio foi atingido de raspão no braço.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Alexandre, o filho de 26 anos, atualizou a situação do irmão e do pai. De acordo com ele, a situação mais grave é do homem de 49 anos, que passou por cirurgia na manhã de sexta-feira. O torcedor estaria consciente, mas sofreu fraturas no crânio e estaria entubado e na UTI do hospital Albert Einstein.

continua após a publicidade

➡️Torcedor alega que uma das vítimas de acidente em jogo do São Paulo está entubada

Os dois feridos com maior gravidade foram socorridos no local e deixaram o estádio de ambulância. Ambos foram encaminhados inicialmente ao Hospital do Campo Limpo e, posteriormente, transferidos para o Einstein, após autorização.

O Lance! apurou que o caso foi registrado como lesão corporal no 89º Distrito Policial. A reportagem também confirmou que a queda da placa ocorreu após ações de torcedores que batiam na estrutura durante o jogo. Após o gol de Lucca, a movimentação se intensificou e a peça acabou cedendo.

continua após a publicidade

Caso aconteceu na quarta-feira, contra o Libertad (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Confira a nota oficial publicada pelo São Paulo

O São Paulo Futebol Clube informa que está monitorando e prestando assistência aos torcedores que sofreram ferimentos causados por um incidente na Cadeira Térrea Oeste no MorumBIS, nesta quarta-feira (14), durante a partida contra o Libertad.

Após o gol marcado por Lucca no final da partida, torcedores que estavam na Arquibancada Oeste do estádio comemoraram batendo em uma placa de metal, que acabou cedendo e caindo no anel inferior do estádio. As imagens estão sendo analisadas para a identificação dos responsáveis.

Entre os feridos, estão um homem de 49 anos, que sofreu um corte na cabeça, e o seu filho, de 17 anos, que teve escoriações leves. Após primeiros socorros, ambos foram levados estáveis e conscientes para o Hospital do Campo Limpo, conforme protocolo de atendimento previamente designado para situações como esta. O Clube, no entanto, trabalha para que, se necessário, haja a transferência dos atendimentos em um outro hospital.

O São Paulo seguirá acompanhando o caso e dando suporte para que os torcedores tenham a melhor recuperação possível.

Atualização da nota oficial

O São Paulo informa que os torcedores atingidos por uma placa na noite desta quarta-feira (14), no MorumBIS, foram liberados para transferência para o Hospital Albert Einstein, onde seguirão o processo de recuperação e passarão por mais exames e cuidados necessários.

O São Paulo segue oferecendo suporte, e na torcida por uma pronta recuperação.