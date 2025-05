Arboleda fala sobre lance polêmico e destaca foco do São Paulo

Arboleda foi um dos protagonistas na vitória do São Paulo contra o Grêmio por 2 a 1 neste sábado (17). Além de ter sido autor do gol que empatou o jogo ainda nos primeiros minutos do segundo tempo, influenciou o lance do pênalti.

Antes do lance - que deu a vitória para o Tricolor -, ser validado, o VAR chegou a analisar uma possível falta de Arboleda em cima de Jemerson. O zagueiro falou sobre o lance e reconheceu que foi uma disputa normal.

- Foi nada. Foi uma disputa de bola normal, os dois saltaram para pegar a bola, termina batendo nele, mas nada demais, foi um lance normal, e graças a Deus, tivemos oportunidade de fazer o gol de pênalti com o André - disse Arboleda.

Arboleda marcou um dos gols (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Arboleda fala sobre momento do São Paulo

O Tricolor vivia um momento complicado no Brasileirão. Em nove rodadas, venceu dois jogos - contando com este contra o Grêmio. Se não fossem os três pontos, ficaria em uma situação complicada na tabela. Arboleda falou sobre a fase do time e a diferença de resultados em relação as copas.

- O Campeonato Brasileiro é muito difícil, tem times com muita qualidade, a Libertadores é mais curta, times diferentes, de outros países. Nos classificamos na Libertadores, agora o importante é pensar na Copa do Brasil, depois no Brasileirão, pensar em pontuar muito - completou.

Como foi o jogo?

Nos embalos de sábado à noite, São Paulo venceu o Grêmio por 2 a 1. O jogo foi válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, Aravena abriu o placar para o Imortal, após um deslize de Pablo Maia. No segundo tempo, com apenas três minutos, Arboleda empatou de cabeça.

Quase no fim do segundo tempo, a arbitragem marcou pênalti para o Tricolor Paulista. André Silva ficou responsável e deu a vitória para o time da casa.

Na tabela, o São Paulo chegou a nona colocação, com 12 pontos somados. Enquanto isso, o Grêmio está em 17º, na zona de rebaixamento, com nove pontos.