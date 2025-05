O São Paulo enfrenta uma nova sequência de problemas no departamento médico. Antes da vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, Ferreirinha e Ruan foram confirmados como desfalques. Durante a partida, Marcos Antônio também preocupou ao deixar o campo ainda no primeiro tempo, aumentando a lista de ausências.

Após o jogo, o técnico Luis Zubeldía foi direto ao comentar a situação. Sem lamentações, resumiu a postura que tem adotado com uma frase simbólica: “Estamos no baile e temos que bailar.”

- Agora já estamos no baile e temos que bailar. Não quero falar mais dos lesionados, do elenco ser curto ou não. Estou focado nos jogos até as pausas, com o melhor que temos. Ponto - disse o treinador.

Zubeldía falou também sobre tentar tirar o lado positivo das situações, ao tratar do momento do São Paulo. Para ele, é preciso pensar nas possibilidades e encontrar as soluções.

- Em momentos de dificuldade, surgem soluções e situações positivas. É importante olhar o lado bom de qualquer situação adversa. Claro que é necessário sentar, analisar, considerar opções - disse.

- Mas eu sempre penso dessa forma: acredito que, em situações adversas ou problemáticas, é fundamental parar, refletir sobre as possibilidades e, quando tivermos um diagnóstico claro, encontrar soluções - completou o argentino.

Zubeldía falou sobre fase do Tricolor (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como foi o jogo?

Nos embalos de sábado à noite, São Paulo venceu o Grêmio por 2 a 1. O jogo foi válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, Aravena abriu o placar para o Imortal, após um deslize de Pablo Maia. No segundo tempo, com apenas três minutos, Arboleda empatou de cabeça.

Quase no fim do segundo tempo, a arbitragem marcou pênalti para o Tricolor Paulista. André Silva ficou responsável e deu a vitória para o time da casa.

Na tabela, o São Paulo chegou a nona colocação, com 12 pontos somados. Enquanto isso, o Grêmio está em 17º, na zona de rebaixamento, com nove pontos.