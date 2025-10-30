Calleri e Cédric avançam e fazem trabalho com bola no treino do São Paulo
Tricolor volta a jogar neste domingo, contra o Vasco
Jonathan Calleri e Cédric Soares deram mais um passo em seus tratamentos no São Paulo. Na etapa do aquecimento antes do treino desta quinta-feira (30), que foi aberto à imprensa, os dois jogadores fizeram algumas atividades com bola junto aos companheiros.
Até os últimos dias, Calleri, que operou o ligamento cruzado anterior do joelho, e Cédric, com uma fratura no pé, seguiam em processo de transição. Participaram por cerca de 15 minutos da atividade com bola. Na sequência, passaram a uma etapa separada, onde continuaram a preparação física.
Calleri não deve retornar este ano. Em relação a Cédric, a situação será avaliada nos próximos dias. Se não apresentar quadros de dor, pode voltar a ser relacionado contra o Vasco, ainda que não inicie entre os titulares.
O Lance! apurou que existe uma noção que lesões deste tipo, que peçam esta intervenção cirúrgica, levem - no mínimo -, oito meses para tratar. Calleri se mostra internamente como um jogador esforçado, mas o São Paulo e o departamento médico entendem que não podem pular etapas ou forçar um retorno "no sacrifício". Isso só seria cogitado se o Tricolor precisasse definir alguma decisão e não tivesse mais nenhuma opção disponível.
Oscar não participou desta etapa do treino, mas ficou na parte interna do SuperCT dando continuidade ao seu tratamento. Rafael Tolói, que também estava lesionado, seguiu trabalhando normalmente com o elenco e também deve voltar a ser relacionado nesta rodada.
O São Paulo enfrenta a equipe no domingo, dia 2 de outubro. O jogo será em São Januário, às 20h30 (de Brasília).
