Calleri e Cédric avançam e fazem trabalho com bola no treino do São Paulo

Jonathan Calleri e Cédric Soares deram mais um passo em seus tratamentos no São Paulo. Na etapa do aquecimento antes do treino desta quinta-feira (30), que foi aberto à imprensa, os dois jogadores fizeram algumas atividades com bola junto aos companheiros.

Até os últimos dias, Calleri, que operou o ligamento cruzado anterior do joelho, e Cédric, com uma fratura no pé, seguiam em processo de transição. Participaram por cerca de 15 minutos da atividade com bola. Na sequência, passaram a uma etapa separada, onde continuaram a preparação física.

No último sábado, ao vencer o Bahia, o São Paulo se despediu do Morumbis na temporada por conta de uma série de shows que irão acontecer no estádio. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)









Calleri não deve retornar este ano. Em relação a Cédric, a situação será avaliada nos próximos dias. Se não apresentar quadros de dor, pode voltar a ser relacionado contra o Vasco, ainda que não inicie entre os titulares.

O Lance! apurou que existe uma noção que lesões deste tipo, que peçam esta intervenção cirúrgica, levem - no mínimo -, oito meses para tratar. Calleri se mostra internamente como um jogador esforçado, mas o São Paulo e o departamento médico entendem que não podem pular etapas ou forçar um retorno "no sacrifício". Isso só seria cogitado se o Tricolor precisasse definir alguma decisão e não tivesse mais nenhuma opção disponível.

Cédric Soares está se recuperando de uma fratura no pé (Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

Oscar não participou desta etapa do treino, mas ficou na parte interna do SuperCT dando continuidade ao seu tratamento. Rafael Tolói, que também estava lesionado, seguiu trabalhando normalmente com o elenco e também deve voltar a ser relacionado nesta rodada.

O São Paulo enfrenta a equipe no domingo, dia 2 de outubro. O jogo será em São Januário, às 20h30 (de Brasília).