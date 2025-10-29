menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Perfil de reforços para 2026 é discutido em reunião de planejamento do São Paulo

Perfil foi debatido nesta quarta-feira

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 29/10/2025
21:55
Julio Casares, presidente do São Paulo, em coletiva no MorumBis
imagem cameraSão Paulo começa a pensar no ano que vem (Foto: Divulgação/SPFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta quarta-feira (29), dirigentes do São Paulo fizeram sua primeira reunião de planejamento para a temporada 2026. Entre os assuntos tratados, o Lance! apurou que o perfil de reforços para o ano que vem foi um deles.

continua após a publicidade

Nomes não entraram em questão ainda, mas existe uma noção que o Tricolor vai priorizar jogadores jovens e que estejam dentro da realidade financeira do clube. Quanto aos dirigentes, participaram o presidente Julio Casares, Márcio Carlomagno, Carlos Belmonte, Nelson, Rui Costa, Chapecó e Muricy Ramalho.

Luciano comemora gol do São Paulo contra o Bahia (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Luciano comemora gol do São Paulo contra o Bahia (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Lance!
Lance!
Luciano, do São Paulo, durante partida contra o Juventude no Alfredo Jaconi
Internacional x São Paulo no Beira-Rio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

No último sábado, ao vencer o Bahia, o São Paulo se despediu do Morumbis na temporada por conta de uma série de shows que irão acontecer no estádio.

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

  • Miniatura da imagem: Luciano comemora gol do São Paulo contra o Bahia (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem: Luciano, do São Paulo, durante partida contra o Juventude no Alfredo Jaconi
  • Miniatura da imagem: Internacional x São Paulo no Beira-Rio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Mais reuniões do gênero devem acontecer. De olho ainda nos resultados desse ano, com foco em entrar no G6 e se classificar para a Copa Libertadores, os próximos acontecimentos da temporada irão influenciar o ano que vem também.

continua após a publicidade

➡️São Paulo se reapresenta e atualiza quadros de Calleri, Oscar e Cédric

As competições de 2026 começam no dia 11 de janeiro. A janela, por sua vez, deve abrir entre 5 de janeiro e 3 de março. Ou seja, as movimentações devem começar em breve.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Casares São Paulo
Membros da diretoria estiveram presentes em reunião (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Dirigentes do São Paulo estão mais próximo do SuperCT

Visando entender as necessidades do elenco, da comissão e com foco nos resultados, alguns dirigentes e nomes importantes dos bastidores do São Paulo estão mais próximos do dia a dia na Barra Funda. Julio Casares e Carlomagno, por exemplo, estão fazendo seus expedientes no centro de treinamento, e não mais no estádio do Morumbis.

continua após a publicidade

Faltam oito rodadas para o São Paulo encerrar seus compromissos na temporada. No domingo, viaja até o São Januário para enfrentar o Vasco. Na tabela, a equipe está na nona colocação com 41 pontos somados.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias