Nesta quarta-feira (29), dirigentes do São Paulo fizeram sua primeira reunião de planejamento para a temporada 2026. Entre os assuntos tratados, o Lance! apurou que o perfil de reforços para o ano que vem foi um deles.

Nomes não entraram em questão ainda, mas existe uma noção que o Tricolor vai priorizar jogadores jovens e que estejam dentro da realidade financeira do clube. Quanto aos dirigentes, participaram o presidente Julio Casares, Márcio Carlomagno, Carlos Belmonte, Nelson, Rui Costa, Chapecó e Muricy Ramalho.

No último sábado, ao vencer o Bahia, o São Paulo se despediu do Morumbis na temporada por conta de uma série de shows que irão acontecer no estádio. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)









Mais reuniões do gênero devem acontecer. De olho ainda nos resultados desse ano, com foco em entrar no G6 e se classificar para a Copa Libertadores, os próximos acontecimentos da temporada irão influenciar o ano que vem também.

As competições de 2026 começam no dia 11 de janeiro. A janela, por sua vez, deve abrir entre 5 de janeiro e 3 de março. Ou seja, as movimentações devem começar em breve.

Membros da diretoria estiveram presentes em reunião (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Dirigentes do São Paulo estão mais próximo do SuperCT

Visando entender as necessidades do elenco, da comissão e com foco nos resultados, alguns dirigentes e nomes importantes dos bastidores do São Paulo estão mais próximos do dia a dia na Barra Funda. Julio Casares e Carlomagno, por exemplo, estão fazendo seus expedientes no centro de treinamento, e não mais no estádio do Morumbis.

Faltam oito rodadas para o São Paulo encerrar seus compromissos na temporada. No domingo, viaja até o São Januário para enfrentar o Vasco. Na tabela, a equipe está na nona colocação com 41 pontos somados.