São Paulo pode se despedir de mais uma promessa no final do ano

O São Paulo pode se despedir de mais uma promessa de Cotia no final do ano. No caso, o goleiro Leandro.

O goleiro tem contrato até o dia 31 de dezembro e está livre para assinar um pré-contrato com outro time. Leandro não tem espaço no elenco profissional. É possível que algumas propostas comecem a chegar em breve. No caso de Leandro, o Tricolor tem 80% dos direitos também.

continua após a publicidade

Até o momento, o São Paulo não buscou o jogador pensando em uma renovação de contrato. O Lance! apurou que Leandro treina com os profissionais desde o ano passado, mas não está nos planos para ganhar mais espaço. Com Rafael como titular, ele até é relacionado, mas segue atrás de Jandrei entre os reservas.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Em 2022, Leandro renovou seu contrato com o São Paulo até 2025. Na época, ainda atuava pelo time Sub-20 e era tratado como uma promessa do clube. Os gols de falta que marcou chamaram atenção e chegaram a render comparações com Rogério Ceni.

continua após a publicidade

➡️São Paulo pode ter reforços antes da volta do Brasileirão

Jogador do Tricolor ainda não recebeu proposta de renovação (Foto: Divulgação/ São Paulo)

Quem é Leandro, goleiro que foi visto como promessa no São Paulo?

O jogador já integra a equipe de Alex de Souza e atua com a camisa do clube desde 2019. Desde seus primeiros momentos, já se mostrou bastante "adiantado". Aos 15 anos, fazia parte do sub-17.

Leandro também conta com passagens pela Seleção Brasileira Sub-17. Pelo São Paulo, em 2020, conquistou a Copa do Brasil Sub-17 e a Supercopa do Brasil da mesma categoria.

continua após a publicidade

No dia 22 de setembro de 2022, o goleiro Leandro se destacou na goleada do São Paulo por 6 a 0 sobre a Penapolense, pelo Campeonato Paulista Sub-20. Logo nos primeiros minutos, chamou atenção ao marcar um belo gol de falta, em lance que lembrou os tempos de Rogério Ceni.